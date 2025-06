Vòng chung kết Giải Billiards & snooker vô địch quốc gia 2025: Cuộc thư hùng của những tay cơ hàng đầu

Vòng chung kết Giải Billiards & snooker vô địch quốc gia 2025 đã chính thức bước vào những lượt đấu đầu tiên tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Giải thu hút 230 cơ thủ đến từ 13 đơn vị tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có nhiều cơ thủ hàng đầu.

Trần Quyết Chiến (TP.Hồ Chí Minh), cơ thủ hàng đầu Việt Nam đã có trận thắng nhẹ nhàng trước đồng đội Dương Thanh Tâm trong ngày thi đấu đầu tiên.

Hội tụ những tay cơ xuất sắc

Theo ông Đoàn Tuấn Anh, Phụ trách bộ môn billiards & snooker (Cục Thể dục thể thao), giải năm nay gồm đầy đủ các nội dung thi đấu: carom 1 băng, carom 3 băng, pool 9 bi, pool 10 bi, snooker và English billiards. Giải hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi có sự góp mặt của những cơ thủ hàng đầu như: Trần Quyết Chiến (TP.Hồ Chí Minh), người vừa giành hạng Ba cúp thế giới tại Việt Nam. Cơ thủ Bao Phương Vinh (Bình Dương) cũng là gương mặt đáng chú ý với HCĐ Giải vô địch châu Á 2024 và HCB Giải vô địch đồng đội thế giới 2025 tại Đức.

Ngoài ra, các tay cơ kỳ cựu như: Nguyễn Trần Thanh Tự (TP.Hồ Chí Minh), hạng Ba World Cup Billiards carom 3 băng tại Hà Lan năm 2024; Trần Thanh Lực (TP.Hồ Chí Minh), nhà vô địch World Cup 2025 tại Bogota (Colombia); Nguyễn Hồng Yến Nhi (Đà Nẵng), HCĐ giải thế giới nữ cũng tham dự.

Đội tuyển Bà Rịa-Vũng Tàu bước vào vòng chung kết với lực lượng mạnh gồm 32 cơ thủ. Trong đó, có những gương mặt nổi bật như Phùng Kiện Tường - người từng giành HCB tại Giải vô địch WCBS ở Ba Lan. Ngoài ra, các cơ thủ dày dạn kinh nghiệm như: Phan Hoàng, Nguyễn Phúc Long, Nguyễn Mạnh Tùng... tiếp tục là trụ cột của đội tuyển.

"Giải không chỉ là nơi tranh tài mà còn là dịp tuyển chọn nhân tố xuất sắc cho đội tuyển quốc gia cũng như tạo cơ hội giao lưu, thể hiện tài năng và góp phần thúc đẩy phong trào billiards & snooker Việt Nam phát triển", ông Đoàn Tuấn Anh nói.

Những bàn đấu căng thẳng

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, không khí đã “nóng” lên khi loạt trận mở màn ở các nội dung carom 1 băng, carom 3 băng, pool 9 bi, pool 10 bi, snooker và English billiards chính thức khởi tranh. Với tinh thần quyết tâm cao, các tay cơ nhập cuộc khí thế, mang đến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn.

Ở nội dung pool 9 bi, cuộc so cơ giữa Nguyễn Tiến Lợi (Bình Dương) và Lương Chí Dũng (Hà Nội) sớm thu hút sự chú ý bởi cả hai đều là những cơ thủ giàu kinh nghiệm. Trận đấu diễn ra giằng co trong nửa đầu, nhưng sự điềm tĩnh và chính xác trong từng đường cơ đã giúp Nguyễn Tiến Lợi bứt phá ở những thời điểm then chốt để giành chiến thắng 9-6. Trong khi đó, Nguyễn Văn Đăng (Hà Nội) có màn khởi đầu đầy tự tin, dễ dàng vượt qua Nguyễn Ngọc Hùng (Nghệ An) với tỷ số 9-2, tạo tiền đề thuận lợi cho hành trình tiến sâu tại giải.

Tâm điểm trong ngày thi đấu đầu tiên còn đến từ nội dung carom 3 băng với trận đấu đáng chú ý giữa 2 cơ thủ của TP.Hồ Chí Minh, Trần Quyết Chiến và Dương Thanh Tâm. Bước vào cuộc với tâm thế chủ động, Dương Thanh Tâm tạo bất ngờ khi liên tục ghi điểm và dẫn trước 11-9 sau 10 lượt cơ đầu. Tuy nhiên, bản lĩnh của một nhà vô địch thế giới từng chinh chiến ở nhiều đấu trường lớn đã giúp Trần Quyết Chiến lật ngược tình thế. Anh duy trì sự ổn định trong lối chơi, ghi điểm liên tục trong 7 lượt cơ, trong đó có hai lượt ghi 5 điểm ngoạn mục. Trần Quyết Chiến khép lại trận đấu với tỷ số 30-18 sau 21 lượt cơ.

Đội tuyển Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có những trận đấu đáng chú ý trong ngày thi đấu đầu tiên. Cơ thủ Nguyễn Phúc Long thể hiện kỹ thuật đi cơ chuẩn xác và bản lĩnh thi đấu vững vàng, giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 9-0 trước Nguyễn Minh Khôi (Thanh Hóa) ở nội dung pool 9 bi nam. Ở trận đấu thứ hai, Nguyễn Phúc Long tiếp tục thể hiện bản lĩnh thi đấu khi giữ nhịp trận đấu ổn định, kết hợp khéo léo giữa chiến thuật phòng ngự và phản công. Dù đối thủ Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) bám đuổi quyết liệt, anh vẫn giữ vững ưu thế để khép lại trận đấu với tỷ số sát sao 9-7.

Trong khi đó, cơ thủ Nguyễn Mạnh Tùng, với lối đánh chắc tay, tốc độ ổn định và khả năng điều bi tốt, cũng không làm người hâm mộ thất vọng khi vượt qua Nguyễn Mạnh Dũng (Hưng Yên) với tỷ số 9-6.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc. Mục tiêu của tôi là chơi hết mình, giành thành tích tốt nhất…”, cơ thủ Nguyễn Phúc Long (Bà Rịa-Vũng Tàu) bày tỏ.

Phát biểu sau ngày thi đấu, ông Đinh Nguyễn Hoàng, HLV trưởng đội tuyển Billiards & snooker Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho vòng chung kết năm nay. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào phong độ của các cơ thủ, đặc biệt là ở các nội dung pool 9 bi nam, pool 10 bi nam và carom 3 băng nữ. Mục tiêu là giành ít nhất 3 bộ huy chương”.

Giải sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 11/6 với nhiều trận đấu hấp dẫn, đặc biệt là các nội dung bán kết, chung kết ở carom 3 băng, pool và snooker.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG