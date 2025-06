Cờ Asean và cờ Maruk lần đầu góp mặt tại Giải vô địch các CLB cờ vua quốc gia

Sáng 9/6, tại khu nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc), Giải vô địch các CLB cờ vua quốc gia 2025 - Cúp The Grand Hồ Tràm chính thức khai mạc. Giải do Sở V-HTT-DL phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Năm nay, giải đấu ghi nhận kỷ lục với hơn 1.300 kỳ thủ đến từ 30 tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Kỳ thủ tranh tài tại 270 bộ huy chương cá nhân và đồng đội ở nhiều lứa tuổi từ U7-U20, cùng các nhóm trung niên (35-50 tuổi) và cao niên (trên 50 tuổi).

Các nội dung thi đấu gồm: cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp.

Lần đầu tiên nội dung cờ Maruk được đưa vào thi đấu tại giải.

Ngoài ra, lần đầu tiên giải đấu bổ sung hai nội dung mới: cờ Asean và cờ Maruk, bộ môn sẽ được tranh tài tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12/2025 tại Thái Lan. Đây được xem là bước đệm quan trọng, giúp các kỳ thủ quen dần với thể thức thi đấu quốc tế, hướng đến mục tiêu giành huy chương khu vực và thế giới.

Cơ cấu giải đấu được chia thành nhiều bảng: bảng truyền thống dành cho các kỳ thủ chưa từng lên ngôi ở các giải quốc gia hoặc quốc tế; bảng tiêu chuẩn cho các độ tuổi U8-U20, nhóm trung, cao tuổi; và các nội dung vô địch đơn, đôi ở cả nam và nữ.

Giải đấu đa dạng về lứa tuổi và kỷ lục về số người tham gia.

Ông Phạm Văn Tiền, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam chia sẻ: “Đây là lần thứ ba giải được tổ chức tại Hồ Tràm. Năm nay, chúng tôi chú trọng các nội dung hiện đại như cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp, đúng với xu hướng phát triển của cờ vua toàn cầu. Những nội dung này đòi hỏi kỹ năng tư duy nhanh nhạy, xử lý tình huống và quyết đoán trong thời gian ngắn”.

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ kéo dài đến hết ngày 11/6.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG