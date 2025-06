Club World Cup 2025 chao đảo vì thời tiết cực đoan

FIFA sớm nhận cảnh báo về nguy cơ thời tiết cực đoan tại Club World Cup 2025 khi các trận đấu liên tục bị hoãn.

Ban tổ chức phát thông báo hoãn trận đấu giữa Palmeiras và Al Ahly hôm 19/6.

Tình hình thời tiết cực đoan đang gia tăng. Các trận đấu tại FIFA Club World Cup 2025 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết xấu. Với đợt nắng nóng dự báo lên tới 41 độ C vào tuần tới, nhiều vấn đề chắc chắn sẽ tiếp tục xuất hiện, khiến các cầu thủ và người hâm mộ đều gặp rủi ro.

Điều này làm dấy lên mối lo ngại ngày càng lớn về ảnh hưởng của thời tiết đối với World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico đúng thời điểm này vào mùa hè năm sau. Cần biết rằng trong 5 ngày diễn ra FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ, có tới 4 trận đấu bị hoãn.

Trận Mamelodi Sundowns gặp Ulsan HD bị hoãn hơn 1 giờ. Màn so tài giữa RB Salzburg và Pachuca phải tạm dừng 90 phút, trong khi trận Palmeiras gặp Al-Ahly tạm hoãn 40 phút. Trận Benfica thắng Auckland City 6-0 cũng bị muộn hơn 2 giờ.

Thời tiết khắc nghiệt, cả nắng nóng và bão cùng lúc, khiến nhiều cầu thủ và trọng tài nguy cơ bị say nắng, kiệt sức, mất nước cùng các vấn đề sức khỏe khác. Ngôi sao Marcos Llorente của Atletico Madrid thừa nhận thời tiết rất nóng khi đội thua PSG 0-4 ở Los Angeles với nhiệt độ lên tới 32 độ C. Vào tuần tới, các cầu thủ có thể phải thi đấu với nhiệt độ cao hơn 9 độ C.

Chuyên gia về sốc nhiệt và sinh lý thể thao tại Đại học Roehampton, Dr. Chris Tyler, cho biết: "Nhiều cầu thủ dự kiến tranh tài tại World Cup 2026 có cái nhìn rõ ràng về những gì sắp đến. Điều kiện thi đấu như vậy sẽ trở thành chuyện thường xuyên, với nhiều trận được lên lịch trước 5 giờ chiều để tối đa hóa lượng khán giả truyền hình".

Không chỉ cầu thủ mà người hâm mộ cũng đối mặt với những vấn đề liên quan đến thời tiết khắc nghiệt. Nhiều báo cáo cho biết khán giả tại FIFA Club World Cup 2025 phải rời khỏi khu vực khán đài trong khi trận đấu đang diễn ra vì nắng nóng. Họ cũng xếp hàng dài và gặp khó khăn trong việc lấy nước uống tại các sân vận động, dù lượng người đến sân không quá đông. Thậm chí, một số khán giả còn bị ngất.

Các công ty truyền hình trên toàn thế giới bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của World Cup 2026. Tuy nhiên, những trận đấu có nguy cơ bị hoãn có thể tạo ra cơn ác mộng cho đài truyền hình, cũng như người hâm mộ muốn theo dõi trận đấu tại nhà.

Nếu phải dừng quá lâu, một trận đấu có thể không kịp kết thúc trước khi trận tiếp theo bắt đầu do lịch thi đấu rất dày đặc. Tại World Cup 2022 ở Qatar, có những trận được tổ chức cách nhau chỉ 3 giờ đồng hồ. Tại FIFA Club World Cup 2025, trận Benfica gặp Auckland kéo dài hơn so với dự kiến, khiến trận tiếp theo của Chelsea với Flamengo bị ảnh hưởng.

FIFA khẳng định, sức khỏe của các cầu thủ là "ưu tiên hàng đầu" và các chuyên gia y tế luôn duy trì liên lạc với các CLB tham dự giải để hướng dẫn cách thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. FIFA cũng thông báo sẽ tổ chức các đợt nghỉ uống nước vào phút 30 và 75 trong mỗi trận đấu.

Đó là một động thái cần thiết nhưng khả năng sẽ không tạo ra sự khác biệt quá lớn nếu các cầu thủ vẫn phải thi đấu dưới trời mưa lớn, có giông bão hoặc trong cái nóng vượt quá 35 độ C, thậm chí 40 độ C.

LAN ĐỨC