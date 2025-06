240 VĐV tham gia tranh tài tại Giải judo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng 2025

Tối 14/6, Giải Judo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2025 chính thức khai mạc tại Bãi Trước (TP. Vũng Tàu), quy tụ 240 VĐV đến từ 14 CLB thuộc 7 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

240 VĐV tham gia tranh tài các nội dung tại giải.

Giải đấu năm nay gồm hai nội dung thi chính: thi đấu đối kháng cá nhân và thi quyền. Các trận đấu đối kháng diễn ra ở cả hai hệ tuyển và phong trào, với các hạng cân từ dưới 44kg - 100kg dành cho nam, nữ, cùng nội dung đồng đội nam nữ kết hợp.

Ban tổ chức tặng cờ, động viên các đội tham dự.

Song song đó, nội dung thi quyền bao gồm 5 bài quyền kỹ thuật: Nage No Kata, Juno Kata, Kime No Kata, Kodokan Goshin Jutsu và Katame No Kata.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của giải ngoài nhằm phát triển phong trào luyện tập, nâng cao thành tích cho lực lượng vận động viên trong tỉnh, còn là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện, kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo VĐV.

Các VĐV thi đấu ở nội dung đối kháng.

Lần đầu tổ chức tại khu vực công cộng ven biển, giải không chỉ tạo điểm nhấn mới mẻ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thể thao năng động, gắn kết du lịch, văn hóa địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG