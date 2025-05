300 VĐV tranh tài tại Giải bơi lội các CLB tỉnh

Sáng 29/5, Giải bơi lội các CLB tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Long Đất.

Giải thu hút hơn 300 VĐV đến từ 19 CLB trên địa bàn tỉnh tham dự.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 29 - 31/5), giải do Sở VH-TT-DL tổ chức, với các nội dung tranh huy chương cá nhân nam - nữ ở 5 nhóm tuổi, từ 9 - 30 tuổi. VĐV thi đấu ở các nội dung: bơi tự do, bơi ếch, bơi bướm và tiếp sức tự do 4x50m. Riêng nhóm tuổi từ 16-30 được bổ sung thêm cự ly 100m bơi tự do.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

VĐV thi đấu ở nội dung bơi tự do.

Giải góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập bơi lội trong cộng đồng; đồng thời, là dịp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, đặc biệt đối với trẻ em.

Đây là hoạt động thiết thực trong chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước đang được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tích cực triển khai.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG