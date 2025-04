Ở lượt đi, cả Aston Villa và Borussia Dortmund đều đã thua trên sân khách trước Paris Saint-Germain (PSG) 1-3 và thua Barcelona 4-0. Theo các chuyên gia, do đại diện của Anh và Đức để thua cách biệt và phong độ hiện tại, rất khó để họ lật ngược thế cờ.

Cả PSG và Barcelona được dự đoán sẽ có vé bán kết.

PSG sẽ thắng sít sao?

Cuối tuần qua, Aston Villa đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc đón tiếp PSG ở lượt về tứ kết Champions League khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Southampton tại Ngoại hạng Anh. Các học trò của HLV Unai Emery đã áp đảo hoàn toàn thế trận, dù thi đấu trên sân khách. Họ có tổng cộng 25 cú sút, trong khi Southampton là 7, vượt trội số pha dứt điểm trúng đích (10 so với 2), áp đảo số lần được hưởng phạt góc (13 so với 2) và tất nhiên kể cả số bàn thắng (3 so với 0).

Thậm chí, nếu Marco Asensio thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 69 thì Aston Villa có thể thắng đậm hơn. Tuy vậy, tỷ số chung cuộc 3-0 đủ làm Aston Villa hài lòng và tự tin đón tiếp PSG.

Tuy nhiên, PSG ở thời điểm hiện tại không giống như chính họ ở một vài mùa trước. Đương kim vô địch Pháp đang hướng đến cú ăn 3 lịch sử. Họ đã vô địch Ligue 1 sớm 6 vòng đấu, đã lọt vào chung kết Cúp quốc gia Pháp và giành chiến thắng 3-1 ở tứ kết lượt đi với Aston Villa.

Quan trọng hơn cả, nếu Aston Villa thắng 9, chỉ thua 1 ở 10 trận gần nhất, thì chuỗi toàn thắng của PSG lúc này cũng chẳng kém cạnh gì. Thậm chí, chuỗi bất bại trên sân khách của PSG đã là 14 trận (12 thắng, 2 hòa), bao gồm 10 trận toàn thắng gần nhất.

Jonathan O'Shea, chuyên gia của Sports Mole cho rằng: “Lợi thế sân nhà, tinh thần hưng phấn sau khi thắng Southampton 3-0 tại vòng 32 Premier League là không đủ để giúp họ lật ngược thế cờ trước PSG ở lượt về này. Tôi dự đoán một chiến thắng sát nút cho đại diện của nước Pháp”.

Lịch thi đấu Tứ kết lượt về Thứ Tư (16/4): 2h00 Aston Villa - Paris Saint Germain (PSG), Borussia Dortmund - Barcelona. Thứ Năm (17/4): 2h00 Real Madrid - Arsenal, Inter Milan - Bayern Munich.

Barcelona chắc suất bán kết

Ở trận tứ kết lượt đi Champions League 2024/25 trên đất Tây Ban Nha, Barca đã có thắng lợi tưng bừng trước Dortmund với tỷ số 4-0. Đó là kết quả khá “chắc ăn” và mang tới lợi thế cực lớn cho Barca trước khi hành quân tới Đức đá trận lượt về.

Barca có thể hòa hoặc thua tối thiểu trước Dortmund là xuất hiện ở bán kết. Vấn đề nằm ở chỗ, Barca chắc chắn không muốn có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất ở Champions League theo cách đó.

Họ sẽ chơi đúng tinh thần và quyết tâm lại hạ Dortmund. Lý do khiến Barca không thể “vừa đá vừa chơi” trước Dortmund bởi từng nhiều lần trong quá khứ, họ dẫn với cách biệt ở lượt đi và trở thành nạn nhân ở lượt về. Những trận thua trước Roma và Liverpool là ví dụ điển hình.

Lúc này, phong độ của Dortmund và Barca là rất chênh lệch. Trong khi Barca bất bại ở 5 trận gần nhất thì Dortmund lại chỉ thắng 2/5 trận vừa qua.

Điểm tựa của Dortmund là sân nhà nhưng họ lại chỉ thắng 2/6 trận gần nhất ở tổ ấm của mình. Nếu chỉ tính 5 lần gần nhất tiếp khách ở Signal Iduna Park, Dortmund chỉ có 2 lần được hưởng niềm vui, còn lại là 2 hòa và 1 thua.

Theo cây viết James Kelbrick của Football Whispers, những màn trình diễn gần đây Dortmund và Barca đang rất chênh lệch. Chưa hết, Barca lại đang chơi rất hay khi xa nhà. Đó có thể là điểm tựa để họ có được niềm vui ở trận này. Xem ra, vé đi tiếp sẽ khó thoát khỏi Barca.

