Chiều 22/3, tại sân bóng đá Trường Đại học Dầu khí Bà Rịa - Vũng Tàu, Giải bóng đá Thanh niên Công an tỉnh mở rộng năm 2025 chính thức khai mạc trong không khí sôi động và hào hứng.

Giải đấu do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức, với sự tham gia của 12 đội bóng và 150 VĐV đến từ các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, các trường đại học, cao đẳng và các ngân hàng trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng cờ lưu niệm các đơn vị tham gia.

Màn thể hiện đẹp mắt giữa đội bóng Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu và Khối An ninh (Công an tỉnh).

Các đội bóng được chia thành ba bảng (A, B, C) thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra những đội mạnh nhất bước vào vòng bán kết và chung kết.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên của vòng bảng đã diễn ra sôi nổi. Giải đấu diễn ra từ ngày 22 - 26/3.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG