Danh sách U17 Việt Nam dự VCK U17 châu Á 2025

Danh sách U17 Việt Nam dự U17 châu Á 2025 (theo AFC) Thủ môn (3): Hoa Xuân Tín (Bà Rịa Vũng Tàu), Trần Văn Đạt (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Thăng Long (Hà Nội). Hậu vệ: Lê Quang Trường (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Huy Việt Anh (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Nguyễn Hồng Quang (Bà Rịa Vũng Tàu), Lê Tấn Dũng (Sông Lam Nghệ An), Phạm Đức Duy (Hà Nội), Bạch Trọng Dương (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Quân (Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Đông Thức (Sông Lam Nghệ An). Tiền vệ: Nguyễn Đức Nhật (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Hoàng Trọng Duy Khang (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Việt Long (Hà Nội), Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội), Đặng Công Anh Kiệt (Hà Nội). Tiền đạo: Trần Gia Bảo (HAGL), Nguyễn Văn Bách (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Nguyễn Thiên Phú (Hà Nội), Nguyễn Văn Dương (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Bùi Duy Đăng (TTĐT bóng đá trẻ PVF).