Bế mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Vật cổ điển - Vật tự do quốc gia 2025

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 10/3, giải Vô địch các Câu lạc bộ Vật cổ điển - Vật tự do quốc gia 2025 đã chính thức bế mạc.

Giải đấu năm nay do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức, quy tụ gần 350 các VĐV tài năng từ 18 địa phương trên cả nước. Giải đấu diễn ra ở ba nội dung: vật cổ điển nam, vật tự do nam và vật tự do nữ.

Đoàn Hà Nội xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn.

Ở nội dung vật cổ điển, các trận đấu ở các hạng cân từ 48kg - 130kg đã mang đến nhiều màn đối đầu kịch tính. Đặc biệt, các trận chung kết hạng cân 72kg, 77kg, 82kg và 87kg chứng kiến sự bứt phá của các đô vật đến từ Hà Nội, Quân đội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

Trong hạng cân 72kg, Trần Văn Tòng (Vĩnh Phúc) đã xuất sắc giành HCV, trong khi Nguyễn Văn Chuyền (Quân đội) và Ngô Văn Nam (Bắc Ninh) lần lượt giành HCB và HCĐ. Ở hạng cân 77kg, Nguyễn Công Mạnh (Quân đội) đã khẳng định sức mạnh với tấm HCV danh giá.

Tại nội dung vật tự do nam, đoàn Quân đội xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn, tiếp theo là Hà Nội (Nhì toàn đoàn) và Hải Phòng (Ba toàn đoàn). Ở nội dung vật tự do nữ, đoàn Thừa Thiên Huế vươn lên giành vị trí Nhất toàn đoàn, Hà Nội về Nhì, trong khi Thanh Hóa cán đích ở vị trí thứ Ba.

Trong nội dung vật cổ điển, đoàn Hà Nội thể hiện phong độ ấn tượng với 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, giành ngôi Nhất toàn đoàn. Theo sát phía sau là đoàn Bắc Ninh với 3 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ và Quân đội 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG