Ra mắt CLB bóng đá Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 21/2, tại SVĐ Bà Rịa, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Nha khoa San Dentist, Nhóm All Stars SG FC (TP.Hồ Chí Minh), các doanh nghiệp tổ chức giao lưu bóng đá và công bố quyết định thành lập CLB bóng đá Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

CLB bóng đá Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập, ra mắt gồm 5 thành viên Ban chủ nhiệm phụ trách và hơn 50 thành viên là thanh niên công an trên toàn tỉnh. Trung tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh được chỉ định chức vụ Trưởng ban.

Ban chủ nhiệm CLB bóng đá Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận hoa và ra mắt tại chương trình.

Tại lễ ra mắt, CLB đã tặng hoa, thư cảm ơn và cờ lưu niệm cho các đơn vị đồng hành là Nha khoa San Dentist, Nhóm All Stars SG FC.

Đội All Stars SG FC tặng áo đấu số 22 của cầu thủ Tiến Linh cho đại diện CLB bóng đá Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chương trình cũng diễn ra trận bóng đá giao lưu giữa 2 đội CLB bóng đá Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với đội All Stars SG FC. Trận đấu có sự tham gia của nhiều ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng như: Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Hoàng Phi, Hải Nam…

Một pha bóng tấn công của đội CLB bóng đá Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong trận đá giao lưu.

Dịp này, All Stars SG FC cũng tặng CLB bóng đá Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 1 áo đấu mang số 22 của cầu thủ Tiến Linh - thành viên Đội tuyển quốc gia với đầy đủ chữ ký của các thành viên trong đội tuyển.

Tin, ảnh: MAI NGỌC