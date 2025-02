100 Golfer tham gia tranh tài tại Hi Spring Championship 2025

Ngày 9/2, giải golf Hi Spring Championship 2025 do Hội Golf tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đã khai mạc tại sân golf Paradise Vũng Tàu, thu hút gần 100 golfer trong và ngoài tỉnh.

Giải golf Hi Spring Championship 2025 quy tụ gần 100 golfer tham gia tranh tài.

Các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy qua 1 vòng 18 hố, chia thành 4 bảng, mang đến cơ hội cho các golfer chinh phục nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Các golfer checkin trước khi thi đấu.

Các hạng mục tranh tài gồm: Giải Best Gross, Best Net và giải Nhất, Nhì ở từng bảng. Ngoài ra, còn có các giải kỹ thuật như: đánh gần cờ nhất (Nearest to Pin), phát bóng xa nhất (Longest Drive) và giải Hole-in-One với phần thưởng giá trị lớn hứa hẹn nhiều kịch tính.

Hi Spring Championship 2025 có nhiều giải thưởng có giá trị dành cho các golf thủ.

Không khí thi đấu sôi nổi cùng những màn tranh tài gay cấn đã tạo nên nhiều bất ngờ và khoảnh khắc đáng nhớ.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG

.