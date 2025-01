Vinicius bộn giải thưởng danh giá

Tiền đạo Vinicius Junior (Real Madrid, Brazil) đang có một năm bội thu danh hiệu, khi mới được trao giải Cầu thủ Mỹ Latinh xuất sắc nhất La Liga năm 2024.

Vinicius nhận giải thưởng cầu thủ Mỹ Latinh xuất sắc nhất năm 2024.

Trofeo EFE là giải thưởng bóng đá thường niên do hãng thông tấn EFE trao tặng kể từ mùa giải 1990/91 dành cho cầu thủ Mỹ Latinh xuất sắc nhất tại bóng đá Tây Ban Nha. Người nhận giải được lựa chọn dựa trên đánh giá từ các biên tập viên thể thao của hãng thông tấn.

Người chiến thắng đầu tiên là Rommel Fernandez đến từ Panama. Siêu sao Lionel Messi lập kỷ lục khi đã giành được giải thưởng này tới 5 lần, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Trong khi đó, với lần vinh danh này, Vinicius đã có được 3 danh hiệu EFE Trophy for the Best Ibero-American Player liên tiếp.

Vinicius nhận danh hiệu này từ Miguel Angel Oliver, chủ tịch hãng thông tấn, và huyền thoại của Real Madrid, Roberto Carlos - người đã giành giải thưởng này vào năm 1998. Tiền đạo người Brazil đã kết thúc năm 2024 với 32 bàn thắng, góp phần quan trọng vào chức vô địch Champions League (anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu), La Liga, Cúp Liên lục địa (trong đó anh đã giành giải Quả bóng vàng), Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Giải thưởng này tiếp nối những giải thưởng khác mà Vini Jr. nhận được trong năm 2024, chẳng hạn như Cầu thủ nam xuất sắc nhất của FIFA và giải Globe Soccer cho cầu thủ xuất sắc nhất và tiền đạo xuất sắc nhất năm 2024.

ANH ĐỨC