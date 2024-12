Mohamed Salah sẽ bay cao cùng Liverpool mùa này?

“Vua Ai Cập” vừa nâng tổng số pha lập công của anh ở mùa này lên con số 16 và cán mốc 50 bàn tại Champions League. Có thể nói, Mohamed Salah sẽ giúp The Kop chinh phục cả 2 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này?

Salah sẽ giúp Liverpool chinh phục cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League?

Tháng 12 còn chưa trôi qua được một nửa mà HLV Arne Slot đã đánh bại Guardiola và Man City tới 2 lần. Cụ thể, sau khi đánh bại Pep Guardiola và nhà đường kim vô địch Man City với chiến thắng thuyết phục 2-0 cách đây 10 ngày, lần này đến lượt em trai của ông, Pere Guardiola, phải chịu sự khuất phục trước Liverpool của Slot.

Pere là chủ tịch của CLB Girona (Tây Ban Nha) thuộc sở hữu của City Football Group, một trong những vị khách mới tại vòng phân hạng Champions League mùa này. Tuy nhiên, ở lần đầu tiên trong lịch sử tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu, Girona tỏ ra quá nhỏ bé, bị choáng ngợp và rất ít cơ hội đi tiếp khi mới có 3 điểm sau 6 trận.

Do vậy, có thể nói chống chọi được với một Liverpool để chấp nhận thua 0-1 cũng là một điều đáng khích lệ với thầy trò HLV Michel, đồng thời lý giải lý do vì sao nhà cầm quân người Hà Lan hoàn toàn không hài lòng về các học trò. Chiến thắng 1-0 trên sân của Girona đã nối dài mạch toàn thắng của Liverpool tại Champions League lên con số 6. Chỉ còn 1 chiến thắng nữa, The Kop sẽ bắt kịp kỷ lục 7 trận đầu tiên toàn thắng tại một mùa giải ở Champions League của họ (mùa 2021/22).

Và người hùng vẫn chỉ có thể là Salah với quả sút phạt đền thành công, dù Liverpool chơi không thực sự hiệu quả. Họ kiểm soát thế trận tốt (sở hữu bóng 62,4%), dứt điểm trúng đích nhiều (7 lần), nhưng chỉ có một bàn thắng đến từ quả 11m thành công của Salah. Có vẻ, Liverpool vẫn đang càn quét trên mọi đấu trường nhờ khả năng giải quyết trận đấu của Salah.

Một Salah xuất sắc hơn bao giờ hết ở tuổi 32. Tuy không thể mơ đến những con số bàn thắng kỷ lục của Top 3 ghi bàn hàng đầu tại Champions League như Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129) và Roberto Lewandowski (101), nhưng anh vẫn có thể hướng đến một vài cột mốc thực tế hơn. Từ nay đến khi năm 2024 khép lại, Liverpool còn 5 trận để đá và Salah có 1 cột mốc muốn chinh phục.

Anh hiện đang có chuỗi ghi bàn ở 7 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và hướng đến kỷ lục 11 trận của Jamie Vardy. Và tất nhiên, bàn thắng tiếp theo mà “Vua Ai Cập” ghi được có nhiều ý nghĩa lịch sử hơn. Bởi chân sút 32 tuổi sẽ cân bằng thành tích của Billy Liddell vĩ đại cho CLB rồi hoàn toàn có thể vượt qua cầu thủ “người Scotland bay” trong danh sách cây săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại để đứng thứ tư. Trong quá khứ, Liddell chơi hay đến nỗi biến The Kop có biệt danh là “Liddellpool” vào thời điểm đó, giống “Salahpool” lúc này.

“Salahpool” tuy không có cùng độ phủ sóng lớn như “Liddellpool” nhưng rõ ràng lại rất phù hợp vào thời điểm hiện tại. Cầu thủ số 11 của Liverpool đã đóng gop 57% số bàn thắng của The Kop trên mọi đấu trường và 75% tại Ngoại hạng Anh. Những con số ấn tượng ấy khiến người ra phải đặt ra câu hỏi, nếu không có Salah, đội bóng áo đỏ vùng Merseyside sẽ ra sao?

Rõ ràng với một “Salah phiên bản premium” ở tuổi 32, Liverpool của Slot có thể chinh phục mọi đỉnh cao ở mùa này, điều mà trước khi bước vào mùa 2024/25 đến những cổ động viên The Kop lạc quan nhất cũng không dám tin.

THƯ KỲ