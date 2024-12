Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Du lịch xanh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 28/12 tại Carmelina Beach Resort (huyện Xuyên Mộc), đã diễn ra lễ khai mạc giải pickleball du lịch xanh tỉnh mở rộng năm 2024. Giải do Sở Du lịch phối hợp với Công ty TNHH Vy Sport tổ chức.

Các VĐV chụp ảnh lưu niệm với BTC tại lễ khai mạc.

Tham dự giải có 220 VĐV đến từ các CLB, đơn vị thuộc các huyện, thị xã, thành phố, công ty, xí nghiệp, các sở, ban, ngành, cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh tham dự. Các VĐV thi đấu ở 4 nội dung gồm: Đôi tự do 5.0, đôi nam nữ 5.0, đôi tự do 6.0 và đôi tự do 7.0, theo thể thức chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đại diện vào vòng knock-out.

Các VĐV thi đấu sau lễ khai mạc,

Bên cạnh phát triển phong trào TDTT nói chung và môn pickleball nói riêng, giải đấu còn nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh, xây dựng chương trình, quảng bá sản phẩm du lịch mới (du lịch kết hợp thể thao giải trí).

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC