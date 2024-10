Vòng 4, V-League 2024/25: Nam Định trở lại đường đua vô địch

Sau thời gian tạm nghỉ nhường chỗ cho FIFA Days tháng 10, V-League trở lại và ngay lập tức nóng với trận derby Thủ đô đáng xem giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội (CAHN). Trong khi đó, Nam Định cũng sẽ kỳ vọng rất nhiều vào trận đấu với Sông Lam Nghệ An (SLNA) để bám đuổi nhóm đầu.

Trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và CAHN rất đáng xem ở vòng 4 này.

HLV Kim Sang-sik hơn ai hết là người mong chờ V-League 2024/25 trở lại để dõi theo phong độ của các học trò, những người sẽ đi với ông tại hành trình ASEAN Cup 2024 đã cận kề. Trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và CAHN góp mặt hàng loạt tuyển thủ và cuộc so tài này còn mang cả ý nghĩa danh dự, truyền thống của đôi bên.

Văn Quyết sau lời từ giã đội tuyển quốc gia mới đây sẽ nhận được nhiều sự chú ý ở trận đọ sức này. Cầu thủ 33 tuổi sẽ toàn tâm toàn ý cho màu áo Hà Nội FC và thử thách cho Văn Quyết cùng đồng đội sắp tới là rất lớn. Lực lượng hiện có của Hà Nội FC không sánh bằng nhiều đội bóng có tham vọng khác. Do đó, trọng trách đưa CLB 6 lần vô địch V-League trở lại vị thế thống trị giải quốc nội là không đơn giản cho Văn Quyết.

Muốn trở lại đỉnh cao, Hà Nội FC trước mắt phải đả bại CAHN. Đây là thế lực lớn của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. So với đội bóng nhà bầu Hiển, CAHN đang nhỉnh hơn về nội lẫn ngoại binh. Ở vị trí HLV trưởng, ông Polking dày dạn trận mạc hơn chiến lược gia trẻ Lê Đức Tuấn.

Lúc này, CAHN và Hà Nội FC cũng đang so kè quyết liệt trên bảng tổng sắp. CAHN xếp hạng 7 với 4 điểm, ít hơn 2 điểm so với chính Hà Nội FC đang xếp trên. So với CLB đầu bảng Thanh Hóa đang có 9 điểm, Hà Nội FC chỉ kém đối thủ khoảng cách bằng một chiến thắng.

Văn Quyết có thể đưa đội nhà vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng với Thanh Hóa nếu đả bại CAHN. Ở chiều ngược lại, Quang Hải sau thời gian dài sa sút cũng có thể xem đây là cơ hội để ghi điểm. Không chỉ CAHN mà đội tuyển Việt Nam cũng kỳ vọng rất nhiều vào nhạc trưởng có cái chân trái tài hoa này.

CAHN đang có khởi đầu giải quốc nội rất chật vật và nếu không thắng trận derby Thủ đô sắp tới, đó cũng là áp lực lớn cho HLV Polking. Điều thú vị ở cặp đấu này là chưa từng có tỷ số hòa khi đôi bên gặp nhau tại V-League suốt 2 mùa giải vừa qua. Mỗi CLB đều thắng 2, thua 2 trong 4 lần chạm trán gần nhất.

Ở một trận đấu muộn khác của vòng 4, Nam Định sẽ có cơ hội lấy lại vị thế đương kim vô địch khi được tiếp SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đang trong nhóm cuối với chỉ 2 điểm và đây là điều không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Nam Định sau thành công ở mùa giải năm ngoái đã khởi đầu không như ý. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã có thời gian để nhìn lại mình và SLNA là đối thủ lý tưởng cho Nam Định bắt đầu lại hành trình bảo vệ ngôi vương.

Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp vòng 4 (thứ Bảy, ngày 19/10): 18h00 Nam Định - SLNA (FPT Play, HTV Thể thao); 19h15 Hà Nội FC - CAHN (FPT Play, VTV5).

Vấn đề lớn nhất của Nam Định lúc này là vai trò của HLV Vũ Hồng Việt. Khi Rafaelson thừa nhận mình đang bị bắt bài, Nam Định cần những đột phá trong lối chơi để giải tỏa cho đương kim Vua phá lưới V-League. Nam Định tự hào sở hữu “dải ngân hà”, nên không thể mãi phụ thuộc vào Rafaelson - Nguyễn Xuân Son (chân sút vừa có quốc tịch Việt Nam).

Nam Định có thể phải đối chọi với hàng thủ “xe bus 2 tầng” của đội khách giăng ra trận tới. SLNA có thể chọn lối đá thực dụng này để khắc chế đối thủ mạnh hơn mình toàn diện ở Thiên Trường. Trong lịch sử 3 mùa gần nhất, SLNA đã khiến Nam Định thua 3, hòa 1 và chỉ thắng 1. SLNA sẵn sàng gây bất ngờ cho Nam Định, tương tự cái cách đội bóng láng giềng của SLNA là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã làm được trước Nam Định ngay ngày khai màn mùa giải năm nay.

