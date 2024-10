Tối 12/10, tại Nhà thi đấu tỉnh, Cục TDTT; Liên đoàn Pencak Silat phối hợp với Sở VH-TT tổ chức lễ khai mạc Giải Vô địch Pencak Silat quốc gia năm 2024.

Các đoàn tham dự giải Vô địch Pencak Silat quốc gia năm 2024

Năm nay, giải thu hút sự tham dự của hơn 300 vận động viên đến từ 28 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước như: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương, Bình Phước, Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Thọ, An Giang, Quân đội, Công an...

BTC trao quà lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Các vận động viên tham gia tranh tài nội dung biểu diễn bài quy định cá nhân và đối kháng nam, nữ theo các hạng cân: 50kg, 51kg, 55kg, 60kg, 63kg, 65k, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 95kg.

Các VĐV thi đấu sau lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT cho biết, giải đấu nhằm tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn Pencak Silat tại các địa phương. Qua đó, tuyển chọn lực lượng VĐV cho đội tuyển quốc gia môn Pencak Silat tham gia các giải quốc tế.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố biển xinh đẹp, con người Bà Rịa - Vũng Tàu thân thiện, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Giải sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 20/10.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC