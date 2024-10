Khai mạc Giải vô địch judo quốc gia 2024

Sáng 4/10, tại Nhà thi đấu tỉnh, Giải vô địch judo quốc gia năm 2024 chính thức khai mạc. Giải do Cục TDTT phối hợp với Sở VH-TT tổ chức, thu hút hơn 300 VĐV đến từ 23 tỉnh, thành và ngành trên cả nước.

VĐV thi đấu nội dung đối kháng sau lễ khai mạc.

Các VĐV tranh tài ở 3 nội dung chính. Trong đó, nội dung đối kháng gồm 18 hạng cân: nam thi đấu từ dưới 50kg đến dưới 100kg, nữ từ dưới 42kg đến dưới 78kg. Ở nội dung đồng đội, các đội nam sẽ thi đấu từ hạng cân dưới 55kg đến dưới 81kg, trong khi các đội nữ thi đấu từ dưới 45kg đến dưới 63kg. Riêng nội dung Kata, VĐV sẽ thi đấu các bài Nage No Kata, Ju No Kata, Katame No Kata, Kime No Kata và Kadokan Goshin Jutsu.

Giải diễn ra đến hết ngày 10/10.

