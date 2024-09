Cuộc đua trụ hạng V-League căng từ vạch xuất phát

Điều trùng hợp với dự đoán của nhiều người quan sát là chỉ sau 2 vòng đấu, các đội bóng được dự báo phải đua trụ hạng đã lộ diện. Từ vị trí thứ 11 đến 14, những SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Bình Định và Quảng Nam là những CLB sẽ vất vả ở cuộc đua này.

Dù vẫn còn HLV Quang Huy nhưng Bình Định sẽ gặp nhiều khó khăn ở mùa này.

Trong danh sách đua trụ hạng được giới chuyên môn liệt kê trước giờ bóng lăn, ngoài 4 CLB được nêu tên còn có thêm Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng 2 CLB vừa thoát hiểm ngoạn mục mùa trước hiện đã vươn lên tận đỉnh bảng tổng sắp sau 2 chiến thắng. Đó là lợi thế cho Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có động lực để sớm cán đích an toàn.

Theo phân tích của chính những người trong cuộc, số điểm đủ cho một CLB có thể trụ hạng phải là 25 trở lên (trung bình gần 1 điểm/vòng đấu). CLB rơi xuống đáy bảng sau 2 vòng đầu sẽ là thiệt thòi lớn, bởi phần còn lại sẽ dồn sức để lấy điểm khi gặp đối thủ bị xác định yếu thế đó.

Bình Định và Quảng Nam đang bị “nhận diện” là 2 CLB thất thế. Phong độ của 2 đại diện miền Trung là điều khiến không ít CĐV bất ngờ. Bình Định dù “chảy máu” lực lượng nhưng vẫn là đương kim á quân V-League, vẫn còn HLV Bùi Đoàn Quang Huy được đánh giá là điểm tựa tinh thần cho toàn đội.

Quảng Nam cũng thay mới đội hình tương tự Bình Định, nhưng vẫn được nâng cấp với ngoại binh rất ổn. Ngoài Hoàng Vũ Samson vẫn là kỷ lục gia ghi bàn nhiều bậc nhất lịch sử V-League, HLV Văn Sỹ Sơn còn được cấp thêm chân sút Atshimene đã khẳng định được năng lực ở Bình Dương năm ngoái.

Tuy vậy, Quảng Nam cũng như Bình Định đang không ổn vì sự thích ứng chậm của các tân binh. Quảng Nam vẫn chưa thể ghi bàn nào dù có không ít cơ hội trước Hoàng Anh Gia Lai và Nam Định. Còn Bình Định mới chỉ có vẻn vẹn 1 bàn thắng nhờ công của Minh Tuấn. Quảng Nam đã thủng lưới 5 bàn sau 2 lượt trận, xứng đáng đội sổ V-League. Bình Định lọt lưới 3 lần, bằng với CLB cũng trong nhóm nguy hiểm là SHB Đà Nẵng.

Hàng thủ của các CLB nhóm cuối đều chung công thức là rất hớ hênh và mắc không ít sai lầm ngớ ngẩn. Điển hình như SHB Đà Nẵng, trung vệ Marlon khiến nhiều CĐV đội nhà không khỏi khó hiểu với pha không chiến bằng tay, dẫn đến thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy tiếc nuối.

Ở Quy Nhơn, thủ thành Tuấn Linh cùng các đồng đội chỉ biết tự trách mình với 2 lỗi dẫn tới 2 bàn thua ngược trước CLB TP.Hồ Chí Minh. Đoàn quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy cần toan tính hơn với những pha phát bóng lên hay các tiền vệ hỗ trợ cho hàng thủ. Bình Định sau mùa giải gây bất ngờ ở V-League khi đua vô địch gần tới cùng với Nam Định hứa hẹn sẽ còn đối diện nhiều khó khăn mùa này.

Sông Lam Nghệ An tự hào với truyền thống chưa biết xuống hạng từ ngày thành lập CLB. Lịch sử từng cho thấy, đây là cái tên “uy tín” nhất đảm bảo trụ hạng thành công. Điển hình nhất là mùa trước, tưởng chừng đội bóng xứ Nghệ phải đi play-off đến hơn 90% thì bất ngờ, may mắn lại đứng về phía Sông Lam Nghệ An khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự mang vận đen vào mình.

Mùa giải 2024/2025 vẫn duy trì 1,5 suất lên xuống hạng. Nhưng các CLB ý thức được sự đầu tư lớn từ những đội hạng Nhất. Đó là lý do không ai muốn đánh cược tương lai đội nhà bằng trận play-off, chưa nói đến chuyện xuống hạng trực tiếp.

XUÂN NGUYỄN