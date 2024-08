Sáng 24/8, tại Nhà thi đấu tỉnh, Sở VH-TT tổ chức khai mạc giải Judo tỉnh mở rộng năm 2024.

Các đội tham dự giải Judo tỉnh mở rộng năm 2024.

Giải năm nay quy tụ 270 VĐV thuộc 14 đoàn của 8 đơn vị trong và ngoài tỉnh về tham dự. Các VĐV sẽ thi đấu nội dung đối kháng tranh giải nam, nữ ở hệ đội tuyển và hệ phong trào.

Trong đó, hệ đội tuyển sẽ thi đấu cá nhân nam hạng cân từ dưới 55kg đến trên 100kg và cá nhân nữ hạng cân từ dưới 48kg đến trên 78kg. Ở hệ phong trào sẽ thi đấu cá nhân nam hạng cân dưới 50kg đến trên 73kg và nữ hạng cân dưới 45kg đến trên 70kg.

Các VĐV thi đấu sau lễ khai mạc.

Đối với nội dung quyền, các VĐV sẽ thi đấu các bài Nage No Kata, Judo Kata; Kime No Kata; Kodokan Goshin Jutsu; Katame No Kata.

Giải sẽ diễn ra từ nay tới hết ngày 26/8.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC