Gắn kết thể thao và du lịch

Để thu hút khách du lịch ưa thể thao rèn luyện sức khỏe, Bà Rịa-Vũng Tàu đang tích cực tổ chức nhiều sự kiện thể thao làm phong phú thêm sản phẩm du lịch.

Một trận thi đấu trong Giải vô địch cầu mây bãi biển quốc gia năm 2024 tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu.

Cả nhà theo dấu thể theo

Làm quen với môn chạy bộ được 4 năm thì 2 năm nay chị Hải Triều (TP.Hồ Chí Minh) đăng ký tham gia các giải marathon trên toàn quốc.

Trong Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 25 diễn ra ngày 3/8 vừa qua, chị cùng chồng, 2 con và 2 cháu tham gia giải. Chị cho biết, Vũng Tàu là địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Nam. Dù gia đình đi Vũng Tàu nghỉ mát nhiều lần nhưng cung đường chạy đẹp uốn lượn bao quanh bên biển bên núi, qua nhiều danh thắng nổi tiếng vẫn hấp dẫn chị.

2 ngày ở Vũng Tàu tham gia giải chạy, gia đình chị còn tắm biển, dạo biển, ăn hải sản. Các con có những ngày hè năng động, khỏe khoắn với năng lượng tích cực từ vận động và trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

“Đây là giải chạy thứ 4 cả nhà tôi tham gia cùng nhau ở cự ly 3km tính từ đầu năm đến giờ. Tháng 10 này, cả nhà sẽ về Đồng Tháp chạy giải Đất Sen Hồng, sau đó lưu lại 2 đến 3 ngày để tham quan, khám phá Đồng Tháp”, chị Hải Triều cho biết thêm.

Hoạt động du lịch thể thao hiện nay khá đa dạng, từ trực tiếp tham gia thi đấu đến đi cổ vũ thân nhân, thần tượng thi đấu. Theo đó, xu hướng theo dấu thần tượng hoặc đi cùng nhau tham gia các giải đấu để gắn kết gia đình và trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng ngày càng phát triển.

Mê môn đấm bốc, cứ đều đặn 2-3 tháng một lần, The Grand Ho Tram tổ chức giải boxing là anh Hoàng Minh Đạt (Đồng Nai) lại đặt phòng nghỉ dưỡng và xem các võ sĩ so găng. Có lúc anh lưu trú tại The Grand Ho Tram nhưng có lúc ở các resort gần đó.

“Ngày 17/8 này, tại The Grand Ho Tram diễn ra giải kickboxing quốc tế quy tụ 14 võ sĩ đến từ Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Malaysia và Việt Nam, trong đó có cặp đấu là võ sĩ nữ của Việt Nam và Úc thi đấu ở hạng cân 53kg. Tôi vừa đặt xong phòng nghỉ ở The Grand Ho Tram để theo dõi giải và cho các con vui chơi trước khi bước vào năm học mới”, anh Đạt chia sẻ.

Xây dựng điểm đến du lịch thể thao

Du lịch thể thao là một thuật ngữ không mới. Theo định nghĩa của Tổ chức Du lịch Thế giới, đây là loại hình du lịch liên quan đến trải nghiệm quan sát hoặc tham gia vào một sự kiện thể thao mang tính cạnh tranh.

Ngoài các loại hình thể thao gắn với thế mạnh biển, vài năm gần đây Bà Rịa-Vũng Tàu mạnh dạn đăng cai nhiều sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế như đua xe địa hình, bóng chuyền bãi biển, đấu vật, ba môn phối hợp, cầu mây, muay Thái, bóng rổ, khiêu vũ, tennis… Thực tế chứng minh những sự kiện trên đã quảng bá hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu tươi đẹp, an toàn, thỏa mãn đam mê của những tín đồ du lịch và đem lại nguồn lợi nhuận cho ngành du lịch địa phương.

Đại diện The Grand Ho Tram cho biết, hơn 3 năm duy trì các giải đấu boxing và xây dựng thương hiệu “Quận vui”, The Grand Ho Tram đã khẳng định điểm đến nghỉ dưỡng giải trí bất tận cho phân khúc khách nghỉ dưỡng cao cấp yêu thích không khí sôi động.

Với 50 giải đấu cấp quốc gia, quốc tế được Bà Rịa-Vũng Tàu đăng cai tổ chức trong năm 2024, ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT nhận định, các giải đấu diễn ra thành công đã góp phần không nhỏ xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch thể thao cho tỉnh nhà. Đặc biệt, việc “mở cửa” một số giải đấu chuyên nghiệp như muay Thái, bóng chuyền, cầu mây… ra bãi biển, công viên giúp công chúng tiếp cận gần hơn với thể thao thành tích cao, khơi nguồn năng lượng tích cực, chung sức phát triển trụ cột kinh tế du lịch của tỉnh. “Có những giải ghi nhận 3.000 người đến xem trực tiếp và hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên các kênh truyền thông, các nền tảng mạng xã hội livestream”, ông Huỳnh Đức Dũng cho biết.

“Bà Rịa-Vũng Tàu định hướng xây dựng hình ảnh năng động thông qua tổ chức sự kiện để thu hút du khách, tối ưu hóa tiềm năng du lịch, qua đó làm tăng doanh thu du lịch, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân địa phương. Chung sức cho định hướng trên, Sở VH-TT tiếp tục tìm kiếm, phối kết hợp tổ chức thêm các sự kiện, giải thể thao tăng trải nghiệm giải trí thu hút khách về và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Bà Rịa-Vũng Tàu”, ông Huỳnh Đức Dũng cho biết thêm.

