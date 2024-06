Hơn 250 vận động viên tham gia giải bơi TP. Vũng Tàu

*Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước.

Tối 27/6, tại hồ bơi Trung tâm VH-TT Vietsovpetro, UBND TP. Vũng Tàu đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và khai mạc giải bơi các lứa tuổi năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu tặng hoa cho các đơn vị tham gia giải.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu nhấn mạnh, Vũng Tàu là thành phố biển, thuận lợi cho việc tập luyện môn bơi, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ gây đuối nước nếu không được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nhận biết sự nguy hiểm, an toàn trong môi trường nước. Do đó, lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước được UBND TP. Vũng Tàu tổ chức nhằm tuyên truyền về kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước. Vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực cũng như phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em và cộng đồng.

Các HVL bơi hướng dẫn một só động tác sơ cứu người gặp tai nạn đuối nước.

Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan, ban ngành đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng chống đuối nước, góp phần giảm tai nạn đuối nước trên địa bàn thành phố.

Tại lễ phát động, các huấn luyện viên bơi lội cũng đã hướng dẫn thực hiện một số phương pháp cơ bản khi cứu đuối nước, sơ cứu đuối nước và kỹ năng phòng chống đuối nước.

Các VĐV thi đấu tại lễ khai mạc giải bơi các lứa tuổi TP. Vũng Tàu năm 2024.

Ngay sau lễ phát động, TP. Vũng Tàu đã khai mạc giải bơi các lứa tuổi năm 2024. Tham gia giải có hơn 250 VĐV từ 7- 40 tuổi, thuộc 24 đơn vị trên địa bàn thành phố. Các VĐV thi đấu 2 cự ly là 50m và 100m, ở các nội dung: Bơi tự do, bơi ếch, bơi bướm và bơi ngửa.

Giải sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 29/6.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC