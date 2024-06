Bảng A, EURO 2024: Ai sẽ theo chân Cỗ xe tăng Đức?

Vòng 1/8 EURO 2024 diễn ra từ 29/6 đến 2/7 Theo thể thức thi đấu của EURO 2024, hai đội xếp nhất, nhì các bảng A, B, C, D, E, F cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. 16 đội góp mặt ở vòng 1/8 được chia thành 8 cặp đấu loại trực tiếp, 8 đội thắng giành quyền vào tứ kết. Hiện mới xác định được tuyển Đức chủ nhà là đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 EURO năm nay. 8 cặp đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8 EURO 2024 được xác định theo phương thức đấu chéo như sau: Nhất bảng A - Nhì bảng C; Nhì bảng A - Nhì bảng B; Nhất bảng B - Đội thứ 3 bảng A/D/E/F; Nhất bảng C - Đội thứ 3 bảng D/E/F; Nhất bảng D - Nhì bảng F; Nhì bảng D vs Nhì bảng E; Nhất bảng E - Đội thứ 3 bảng A/B/C/D; Nhất bảng F - Đội thứ 3 bảng A/B/C.