Mbappe bị PSG... bỏ rơi

Tiền đạo người Pháp, Kylian Mbappe đã có một trận cầu đáng quên trước Dortmund, khi không thể tạo ra sự khác biệt cho PSG. Tình huống đáng chú ý nhất trong trận đấu của Mbappe là cú sút trúng cột dọc trong hiệp 2. Kết quả, Mbappe cùng các đồng đội PSG chịu thất bại 0-1 ở lượt đi bán kết Champions League.

Nhưng vận đen của Mbappe không chỉ dừng lại ở trên sân. Tờ Le Parisien tiết lộ, tuyển thủ Pháp thậm chí còn bị xe bus của PSG... bỏ rơi, phải di chuyển bằng phương tiện riêng ra sân bay sau đó. Lý do dẫn đến việc này là vì, Mbappe phải ở lại sân lâu hơn các đồng đội, do được ban tổ chức chọn ngẫu nhiên kiểm tra chất cấm. Do đó, chân sút này phải hoàn thành bài kiểm tra bắt buộc rồi mới có thể hội quân với PSG tại sân bay.

PHÚ HÀ