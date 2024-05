HLV Phạm Anh Tuấn dẫn dắt Sông Lam Nghệ An

Tối 11/5, CLB Sông Lam Nghệ An phát đi thông báo ông Phạm Anh Tuấn thay thế Phan Như Thuật trên cương vị HLV đội bóng. HLV Phan Như Thuật vẫn tiếp tục trong vai trò trợ lý HLV trưởng.

HLV Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1970, cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã từng có kinh nghiệm dẫn dắt CLB tại V-League, nhiều năm đảm nhiệm vị trí trợ lý HLV trưởng.

Ngoài việc thay HLV trưởng, lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An cũng quyết định mở cửa miễn phí tất cả các khán đài A, B, C, D đón khán giả vào sân Vinh cổ vũ trong các trận đấu còn lại của mùa giải V.League 2023/2024. Chính sách này bắt đầu từ trận đấu Sông Lam Nghệ An gặp TP. Hồ Chí Minh diễn ra ngày 13/5.

Kể từ đầu mùa giải, Sông Lam Nghệ A mới thắng 3 trận, hòa 6 trận và nhận đến 8 thất bại. Trong 8 trận đấu gần nhất tại giải vô địch quốc gia, đội bóng do HLV Phan Như Thuật dẫn dắt vẫn không biết mùi chiến thắng.

ĐỨC ANH