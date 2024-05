Giữ hình ảnh đẹp qua các sự kiện văn hóa, thể thao

Ủng hộ tổ chức sự kiện nhưng giám sát chặt lịch trình và xử phạt nghiêm vi phạm quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đó là chia sẻ của ông Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT về quan điểm cấp phép tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao trên địa bàn tỉnh.

* Phóng viên: Thời gian qua, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Điều này mang lại hiệu quả như thế nào cho sự phát triển của địa phương?

- Ông Trần Văn Lợi: Nhiều sự kiện văn hóa và thể thao được tổ chức thời gian qua, trọng điểm là các sự kiện thể thao cấp tỉnh, trong nước và cả quốc tế với không gian tổ chức ngoài trời, công viên, bãi biển đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem, cổ vũ.

Chẳng hạn như Giải vô địch bóng rổ 3x3 và vô địch bóng rổ 3x3 U23 quốc gia tại Công viên Bãi Trước thu hút 24 ngàn lượt người xem trực tiếp và 40 ngàn người xem qua kênh truyền thông. Giải vô địch muay Thái tại Nhà truyền thống Cách mạng (số 1 Ba Cu, TP.Vũng Tàu) thu hút 23 ngàn lượt người xem và 38 ngàn người theo dõi qua livestream. Tương tự các giải khiêu vũ thể thao, bóng ném bãi biển, bóng chuyền bãi biển, giải yoga mở rộng… quy tụ số lượng lớn vận động viên và người hâm mộ khắp cả nước đổ về.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, một số sự kiện giải trí do DN tổ chức thu hút công chúng như đại nhạc hội Charm Fantasea, liveshow My Soul 1981 của Mỹ Tâm, các cuộc thi sắc đẹp… Phải khẳng định rằng các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí nằm trong chủ trương phát triển của tỉnh. Qua đó, quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch, đưa Bà Rịa - Vũng Tàu thành điểm đến năng động, hấp dẫn, thân thiện, an toàn, chất lượng cao với đa dạng các sự kiện hấp dẫn.

Sở VH-TT sẽ tăng hậu kiểm, giám sát chặt các sự kiện văn hóa nghệ thuật. Trong ảnh: Liveshow My Soul 1981 của Mỹ Tâm tại Hồ Tràm tối 11/5.

* Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, các cuộc thi hoa hậu luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Việc cấp phép thi hoa hậu được thực hiện ra sao, thưa ông?

- Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, phân quyền cấp phép các cuộc thi hoa hậu về địa phương. Sở VH-TT hoặc Sở VH-TT-DL tham mưu UBND tỉnh cấp phép. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi DN nộp hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức, Sở VH-TT tiến hành thẩm định đề án và trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến, phê duyệt tổ chức theo quy định.

Trong quá trình thẩm định và phê duyệt, trong trường hợp có vấn đề không phù hợp, Sở VH-TT sẽ yêu cầu DN điều chỉnh. Còn nếu hồ sơ phù hợp và không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ thì không có cơ sở để từ chối DN.

Việc nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu là do DN lựa chọn địa điểm rồi nộp hồ sơ xin cấp phép thi. Quá trình thẩm định các cuộc thi, vẫn có nhiều DN dù đã nộp hồ sơ và điều chỉnh phương án nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn xin rút để tổ chức sự kiện tại địa phương khác.

Vòng chung kết Miss & Mister Fitness Supermodel World 2024 diễn ra từ ngày 10-20/5 tại Hồ Mây Park. Trong ảnh: Các thí sinh tranh tài trong phần thi trang phục dân tộc.

* Thưa ông, công tác kiểm tra, giám sát và hậu kiểm các cuộc thi hoa hậu được Sở VH-TT triển khai như thế nào?

- Quan điểm của Sở VH-TT là yêu cầu các DN tổ chức và cả thí sinh tham dự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác hậu kiểm, tổ chức giám sát chặt và xử lý nghiêm đối với các vi phạm của những cuộc thi nếu có vấn đề, vi phạm xảy ra. Đã có trường hợp cuộc thi hoa hậu đang diễn ra tại một khách sạn trên địa bàn thì phát hiện có vi phạm. Thanh tra ngành VH-TT đã nhanh chóng vào cuộc, yêu cầu cơ quan điện lực nhanh chóng cắt điện, dừng ngay lập tức cuộc thi để xử lý.

Cũng cần nói thêm về tên gọi các cuộc thi sắc đẹp, đặt tên như thế nào là quyền của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí tổ chức của họ. Hơn nữa khi doanh nghiệp nộp hồ sơ phải kèm bản quyền về tên gọi và logo của cuộc thi. Trường hợp cuộc thi chưa có bản quyền, Sở VH-TT hướng dẫn thực hiện đăng ký nhằm đảm bảo không vi phạm quyền lợi của tổ chức, cá nhân. (Ông Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT)

Đối với các cuộc thi sắc đẹp trong thời gian tới, khi cấp phép tổ chức Sở VH-TT cũng khuyến cáo đơn vị tổ chức, các thí sinh chấp hành nghiêm quy định, sẵn sàng xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Qua đó, kiên quyết giữ vững hình ảnh của địa phương trong các sự kiện văn hóa, thể thao… được tổ chức trên địa bàn.

* Xin cảm ơn ông!

ĐĂNG KHOA (Thực hiện)