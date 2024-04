Vòng 15 V-League 2023/24: Hấp dẫn những cuộc chạm trán ở top đầu

Nam Định đang tạo khoảng cách khá an toàn trong cuộc đua vô địch, nhưng khi mà mùa giải mới đi được hơn nửa chặng đường, bất cứ pha bước hụt nào cũng có thể khiến họ phải trả giá.

Bình Định là đội gần nhất đánh bại được Nam Định.

Đang thể hiện bóng dáng nhà vô địch mùa 2023/24, đội bóng thành Nam thực sự là đội rất khó để đánh bại ở mùa này. Họ thể hiện bộ mặt rất ấn tượng với 10 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua sau 14 vòng đấu. Mới đây nhất, ở vòng 14, Nam Định tiếp tục có chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-1 trên sân của Hà Nội FC. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp Nam Định đánh bại đội bóng Thủ đô ở những giây bù giờ cuối cùng.

Nam Định hiện đã có 32 điểm, hơn 6 điểm so với đội thứ 2 là Bình Dương. Đây có thể xem là khoảng cách an toàn giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League mùa này.

Đội bóng thành Nam cũng đang sở hữu hàng công chất lượng khi ghi tới 32 bàn thắng. Bộ đôi ngoại binh Rafaelson và Hendrio - những người cũ của Bình Định - thực sự là “ác mộng” với tất cả các hàng phòng ngự. Với phong độ hiện tại, cặp đôi này và các ngôi sao trên hàng công, Nam Định cho thấy họ sẵn sàng cuốn phăng bất kể hàng phòng ngự nào ở V-League.

LỊCH THI ĐẤU V-LEAGUE VÒNG 15 Ngày 4/4 (thứ Năm): 17h00 Quảng Nam - Hoàng Anh Gia Lai; 18h00 Bình Dương - Thể Công Viettel, Khánh Hòa - Hà Tĩnh; 19h15 Công an Hà Nội - Sông Lam Nghệ An, CLB TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội FC. Ngày 5/4 (thứ Sáu): 18h00 Nam Định - Bình Định; 19h15 Hải Phòng - Thanh Hóa.

Ở vòng 15, trên sân nhà, Nam Định sẽ tiếp đón vị khách “quen mặt” Bình Định. Đây cũng là cuộc gặp gỡ thứ 3 của 2 đội từ đầu mùa giải. Trước đó, Nam Định nhận thất bại 1-2 trước Bình Định ở trận lượt đi và sau đó thắng lại 1-0 tại vòng 1/8 cúp Quốc gia. Cả 2 trận đấu trước đó đều diễn ra trên sân Quy Nhơn.

Trong lần tái đấu này, Nam Định đang rất quyết tâm “trả nợ” đội bóng đất Võ. Thực tế, đây cũng là giai đoạn Bình Định có vẻ sa sút. Sau màn thể hiện ấn tượng đầu mùa, đội quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy đang có dấu hiệu đuối sức, không duy trì sự ổn định. Họ vừa trải qua chuỗi 5 trận không thắng (2 thua, 3 hòa) trên cả 2 mặt trận. Mới nhất, Bình Định đã để CLB TP.Hồ Chí Minh cầm chân ngay trên sân nhà.

Bình Định hiện có 22 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nhưng họ sẽ mất vị trí này nếu tiếp tục không thắng và cơ hội thắng là rất thấp khi đến làm khách tại Thiên Trường ở vòng 15, dù họ đón chào sự trở lại của thủ thành xuất sắc Đặng Văn Lâm.

Trước đó, cũng ở vòng 15, đội nhì bảng Bình Dương tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà. Đội chủ sân Gò Đậu được đánh giá cao hơn Thể Công Viettel. Tuy nhiên, họ lại vừa gây thất vọng khi thất thủ trước Hà Tĩnh ở vòng trước. Trái lại, Hoàng Đức và đồng đội đang khá hưng phấn khi vừa giành trọn 3 điểm trước Quảng Nam.

Một trận đấu nữa rất đáng chú ý là đội hạng 3 Công an Hà Nội tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Việc Công an Hà Nội chỉ kém Bình Dương 1 điểm khiến lần chạm trán này của 2 đội cũng rất hấp dẫn.

XUÂN NGUYỄN