U23 Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ Olympic bằng cách nào?

VCK U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam có một mục tiêu quan trọng đó là giành 1 suất trong 3,5 suất đại diện cho bóng đá châu Á tham dự Olympic Paris 2024.

Bài học từ VCK U23 châu Á 2018 sẽ rất có ích với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Theo quy định, 3 đội top đầu sẽ giành vé đến nước Pháp vào mùa Hè tới. Đội thứ 4 sẽ đá play-off với đại diện đến từ châu Phi để tranh vé còn lại.

VCK U23 châu Á 2024 có 4 bảng đấu. Bảng A, gồm chủ nhà Qatar, Australia, Jordan, Indonesia. Bảng B gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Trung Quốc. Bảng C gồm Saudi Arabia, Iraq, Thái Lan và Tajikistan. Bảng D gồm Uzbekistan, Việt Nam, Malaysia và Kuwait.

Nhìn vào các bảng đấu, có vẻ U23 Việt Nam sẽ dễ thở hơn trong cuộc đua vào vòng knock-out so với Indonesia và Thái Lan. Bởi ở bảng D, chỉ Uzbekistan là vượt trội.

Trong những năm gần đây, các đội bóng trẻ của Uzbekistan luôn gặt hái thành công ở các sân chơi châu lục. 3 VCK U23 châu Á gần nhất, U23 Uzbekistan có mặt trong Top 4, cụ thể họ vô địch 2018, hạng tư 2020 và á quân 2022.

Lực lượng nòng cốt của U23 Uzbekistan tham dự lần này là thành phần vừa cùng U20 Uzbekistan lên ngôi vô địch U20 châu Á 2023. Thành tích ấy cho thấy, đây là đối thủ mạnh và được cho là ứng viên nặng ký cho ngôi đầu bảng D.

Để giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, U23 Việt Nam cần phải vượt qua Malaysia và Kuwait. U23 Malaysia là đội bóng “quen mặt” của chúng ta. Trình độ của họ cũng không phải vượt trội so với đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn. Còn Kuwait, nền bóng đá của họ cũng chỉ là trung bình của châu Á.

Tóm lại, cửa để U23 Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng là khá sáng. Lịch thi đấu cũng khá thuận lợi khi phải đối đầu Uzbekistan ở lượt cuối nên dễ bề tính toán một khi có kết quả khả quan trước Malaysia và Kuwait.

Theo phân nhánh, các đội ở bảng D sẽ gặp bảng C tại tứ kết. Nhiều khả năng, Saudi Arabia và Iraq sẽ giành vé ở bảng C. Cả 2 đội đều mạnh hơn hẳn so với chúng ta. Nhưng cần biết rằng ở VCK U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam với nhiều gương mặt của U23 Quốc gia hiện tại như Văn Khang, Quốc Việt, Thanh Nhàn… đã đánh bại U20 Qatar và U20 Australia… nên đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn có thể tự tin tiến sâu vào bán kết và hiện thực hóa giấc mơ Olympic.

Vé đến Paris mùa Hè tới là hành trình đầy khốc liệt nhưng nếu vượt qua vòng đấu bảng, chúng ta hoàn toàn tin tưởng U23 Việt Nam có thể làm nên bất ngờ ở chặng đường sau đó. Bởi mọi bất ngờ đều có thể diễn ra ở vòng knock-out khi từng trận được giải quyết bằng thể thức đấu loại trực tiếp.

Nên nhớ, ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam tiến đến trận chung kết mà không cần đến một chiến thắng trong 120 phút. Thời điểm đó, đoàn quân của ông Park Hang-seo lần lượt thắng Iraq (tứ kết), Qatar (bán kết) bằng loạt luân lưu sau 120 phút có tỷ số hòa. Đây cũng là “chiến thuật” mà HLV Hoàng Anh Tuấn có thể tham khảo một khi U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng.

THƯ KỲ