Liverpool sẽ hối tiếc…

Có thể mùa này, thành công lớn nhất của MU chỉ là việc ngăn Jurgen Klopp giành được chức vô địch trong mùa giải cuối cùng với Liverpool.

Trong 3 trận đấu với MU mùa này (2 tại Ngoại hạng Anh và 1 tại Cúp FA) Liverpool đã tạo ra tới 87 cơ hội, tức là trung bình 29 cơ hội mỗi trận, nhưng không thắng được một lần nào. Trận hòa hỗn loạn 2-2 trên sân Old Trafford cuối tuần qua là một câu chuyện khác về sự lãng phí và có thể sẽ khiến họ mất cơ hội vô địch.

Đội của Klopp tạo ra 28 cơ hội trong trận đấu và nên tạo ra cách biệt lớn sau khi vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Luis Diaz. Và 2 bàn thắng ngoạn mục của MU trong hiệp hai đã khiến Liverpool phải dựa vào quả phạt đền tranh cãi của Mohamed Salah để gỡ lại 1 điểm.

MU luôn bị áp đảo mỗi khi gặp Liverpool mùa này, nhưng họ đã thành công trong việc loại “The Kop” khỏi Cúp FA và bây giờ còn khiến kình địch mất điểm quan trọng trong cuộc đua giành chức vô địch.

Tuy nhiên, họ đã làm được điều đó do may mắn hơn là sự áp đảo về khía cạnh chuyên môn. Và sự may mắn đó tập trung vào việc Liverpool không thể tận dụng được những cơ hội mười mươi để giành chiến thắng trong các trận đấu đó.

Liverpool đã không thể giành chiến thắng vì liên tiếp để MU thoát khỏi cạm bẫy bằng việc không ghi bàn trong những cơ hội ngon ăn. Salah, Diaz, Szoboszlai đã bỏ lỡ cả tá cơ hội một cách khó tin, dù về mặt chiến thuật, Liverpool đã hoàn toàn vượt trội đối thủ.

Hết lần này đến lần khác, Liverpool có cơ hội phản công với 4 hoặc 5 tiền đạo đối mặt với ba hậu vệ của MU, nhưng kết quả cuối cùng luôn là như nhau. Chỉ là cơ hội!

Liverpool ghi bàn chỉ kém Arsenal tại Ngoại hàng Anh mùa này, nhưng trong những trận đấu quan trọng, đội bóng của Klopp lại kém hiệu quả rõ rệt. Arsenal đã đánh bại cả Man City và Liverpool mùa này, và thắng MU tại sân nhà. Trong khi đó, Liverpool đã hòa 2 lần với City và MU và hòa trên sân nhà với Arsenal.

Liverpool có thể có lợi thế về lịch thi đấu trong phần còn lại của mùa giải, nhưng 4 điểm họ đã để mất trong 2 trận đấu với MU có thể khiến họ phải hối tiếc.

TRUNG PHẠM