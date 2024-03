16 đội tham gia giải bóng đá thanh niên

Hưởng ứng tháng Thanh niên, chiều 10/3, tại sân vận động Trường Đại học Dầu khí (phường Long Toàn, TP. Bà Rịa), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Giải bóng đá thanh niên Công an tỉnh mở rộng năm 2024.

Các đội bóng tham gia tại giải đấu.

Tham gia giải có 400 VĐV của 16 đội đến từ Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh gồm: Công an TP. Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc và 5 đơn vị khách mời gồm: Hội doanh nhân trẻ TP. Bà Rịa, Ngân hàng BIDV địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Công ty CP phát triển xây dựng (DIC Corp), Cục thi hành án dân sự tỉnh và Công ty truyền thông Ken Entertainment.

Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia.

Các đội bóng được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu theo hình thức vòng tròn. Các đội Nhất, Nhì mỗi bảng sẽ tham gia các vòng đấu loại trực tiếp (tứ kết, bán kết, tranh hạng 3, chung kết). Giải sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 18/3.

Các trận đấu diễn ra sau lễ khai mạc.

Giải bóng đá thanh niên Công an tỉnh mở rộng nhằm duy trì giải bóng đá truyền thống của Thanh niên, phát triển và nhân rộng phong trào tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Đồng thời phát huy tình thần đoàn kết, giao lưu học hỏi cho đoàn viên, thanh niên, từ đó góp phần phục vụ tốt công tác chuyên môn của đơn vị.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC