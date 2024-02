Hình hài mới của Công an Hà Nội dưới thời HLV Kiatisuk

Ghi 7 bàn nhưng cũng để lọt lưới tới 5 lần sau 2 trận giao hữu, hình hài mới của CLB Công an Hà Nội dưới thời tân HLV Kiatisuk Senamuang không khỏi khiến người ta tò mò.

CLB Công an Hà Nội thật sự đã có những thay đổi sau khi HLV Kiatisuk chính thức nắm quyền huấn luyện.

Đó là sẽ một tập thể tấn công, phóng khoáng theo kiểu đội tuyển Thái Lan năm xưa? Hay đó là một đội bóng kiểm soát, giàu tính tổ chức như Hoàng Anh Gia Lai của đỉnh cao 2021?

Câu hỏi ấy chưa thể được trả lời sau 2 trận giao hữu. Nhưng Công an Hà Nội mới chắc chắn sẽ khác tập thể của những người tiền nhiệm, chí ít từ khía cạnh tinh thần. Những tín hiệu đầu tiên từ đội bóng thủ đô cho thấy, Kiatisuk đã thành công đáng kể so với những người tiền nhiệm khi thu phục được các ngôi sao của Công an Hà Nội.

Nhiều tuyển thủ Việt Nam tại đây từng trực tiếp làm việc dưới trướng Kiatisuk hoặc đối đầu (và thất bại) trước ông ở các cấp đội tuyển. Đẳng cấp của Kiatisuk cũng được thừa nhận không chỉ ở cấp đội tuyển mà còn qua mùa giải 2021 đáng nhớ. Đó là thứ khiến ông nhận được sự nể trọng từ Quang Hải và dàn sao Công an Hà Nội. Sự tôn trọng ấy đã ngay lập tức biến thành kết quả trên sân.

Nếu trước PVF-Công an nhân dân hôm 27/1, khi các tuyển thủ vừa trở về, Công an Hà Nội vẫn thể hiện mình là một đội bóng "dựa Tây" thì tới ngày 6/2, trước Nam Định ở đỉnh bảng V-League, họ đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác.

Lối chơi của Công an Hà Nội đã thay đổi đáng kể với trung tâm là các tuyển thủ quốc gia vừa trở về từ Asian Cup như Lê Phạm Thành Long, Vũ Văn Thanh và đặc biệt là Nguyễn Quang Hải. Đối mặt đội mạnh nhất V-League lúc này, dàn sao Công an Hà Nội đã chơi tốt, thậm chí có phần lấn áp về thế trận.

Dấu ấn chiến thuật của họ nằm ở 2 tiền vệ Thành Long, Quang Hải. Người đầu tiên được tin tưởng giao trọn vẹn trọng trách cầm trịch và đã thể hiện những gì tốt nhất như ngày xưa tại Thanh Hóa. Người thứ 2 mang về phong độ cao và sự tự tin từ Asian Cup.

Họ gần như có mặt trong mọi đường lên bóng của Công an Hà Nội. Kỹ thuật và sự ăn ý của 2 ngôi sao từng đồng hành ở U19 Việt Nam đã mang tới một hình ảnh Công an Hà Nội sáng tạo và có nét so với mùa trước, mùa bóng mà họ lên ngôi vô địch.

Dấu ấn thứ 2 ở hàng công thuộc về cái tên Phạm Gia Hưng. Cầu thủ sinh năm 2000 bị đẩy xuống PVF-Công an nhân dân mùa trước nhưng được gọi lại V-League mùa này. Anh đã ghi 3 bàn chỉ trong 2 trận giao hữu và cho thấy mình có thể là nhân tố mới ở Công an Hà Nội trong giai đoạn sau. Việc được hợp tác cùng một HLV giỏi huấn luyện cầu thủ trẻ như Kiatisuk sẽ là cơ hội cho Gia Hưng tỏa sáng hơn.

Hàng công sẽ không phải vấn đề với Kiatisuk trong thời gian tới bởi họ sắp chào đón sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Phan Văn Đức. Cả 2 đều xuất sắc bậc nhất V-League ở vị trí của họ. Họ đều đã tập luyện bình thường cùng đội bóng và có thể từng bước ra sân trong thời gian tới.

Vấn đề của Kiatisuk vì thế vẫn tập trung chính tại hàng thủ. Đây cũng là phòng tuyến đã khiến những người tiền nhiệm đau đầu hơn cả. Ở 2 trận giao hữu vừa qua, Công an Hà Nội ghi 7 bàn nhưng cũng để lọt lưới tới 5 lần.

Dù đây chỉ là giao hữu, cách họ để thua vẫn mang tới nỗi lo lắng khi đội bóng này phòng ngự khá hớ hênh, nhiều vị trí tỏ ra thiếu tập trung, kể cả nhóm tuyển thủ quốc gia. Người hùng năm xưa Bùi Tiến Dũng và Đỗ Sỹ Huy được thử nghiệm nhưng đều mắc sai lầm, khiến Công an Hà Nội vẫn chỉ có duy nhất một thủ môn đáng tin cậy là Nguyễn Filip.

Bài toán hàng thủ sẽ càng khó giải hơn vì đây là khu vực không có ngoại binh. Đó là chính sách xuyên suốt mà Công an Hà Nội đã áp dụng qua nhiều đời HLV và vẫn chưa thay đổi khi Kiatisuk lên nắm quyển. Kiatisuk vì thế vẫn phải hài lòng với những con người hiện tại trong khi V-League có thể không chờ ông.

THANH HÀ