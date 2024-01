Thái Lan, điểm sáng của Đông Nam Á ở Asian Cup 2023

Cả 4 đội bóng Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan đều đã ra quân tại Asian Cup 2023. Đặc biệt, Thái Lan đã trở thành tâm điểm của khu vực khi là đội bóng đầu tiên có chiến thắng…

Thái Lan vẫn còn 2 trận đấu cam go ở phía trước, là cuộc đối đầu với Oman (21/1) và Saudi Arabia (25/1).

Đêm 16/1, ĐT Thái Lan đã làm tất cả những người yêu bóng đá của khu vực Đông Nam Á phải nức lòng khi là đội bóng duy nhất của khu vực giành chiến thắng trước đối thủ Kyrgyzstan với tỷ số cách biệt 2-0. Thực tế, cả 4 đội của khu vực góp mặt tại giải đấu lớn nhất châu lục của Đông Nam Á đều đã có trận ra mắt, ở đó Việt Nam và Indonesia cũng khiến người xem bất ngờ và thích thú với màn thể hiện trước các đối thủ mạnh như Nhật Bản và Iraq, nhưng chỉ có Thái Lan giành được chiến thắng.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng Kyrgyzstan không quá mạnh và đây được xem là đối thủ ngang tầm với Thái Lan, nên đội bóng Đông Nam Á giành chiến thắng cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Nhìn vào bảng xếp hạng, Kyrgyzstan đang xếp thứ hạng 96 của FIFA và hạng 16 châu Á, trong lúc Thái Lan đang xếp thứ 113 thế giới và hạng 21 của châu Á, điều này quả là cách biệt không đáng kể. Nó khác xa với khoảng cách rất lớn của Nhật Bản với Việt Nam, Iraq với Indonesia, hoặc Malaysia so với Jordan. Tuy nhiên, hãy nghe danh thủ Lê Công Vinh bình luận.

Xem Thái Lan thi đấu, có cảm giác họ chẳng phải là một đội bóng đang nằm ở vùng trũng Đông Nam Á, khi họ đua tốc độ cùng những miếng đa dạng, qua đó dồn ép đội bóng Trung Á vào thế chống trả cực kỳ vất vả. Nhìn lối chơi hiện đại và có nét na ná bóng đá Nhật Bản, có thể thấy HLV Masatada Ishii đã thổi vào đội bóng xứ chùa vàng một làn gió tươi mới. Chiến thắng này đã giúp những người yêu bóng đá của Thái Lan và “bầy voi chiến” – nickname của tuyển Thái Lan - một sự tự tin rất lớn cho hành trình còn lại tại Asian Cup, dẫu những trận sắp tới của họ chẳng hề dễ dàng. Theo đó, Thái Lan sẽ gặp Oman ở trận đấu thứ 3 và gặp Saudi Arabia ở trận đấu cuối cùng của bảng F.

Đến thời điểm này, Thái Lan đang tạm đứng đầu bảng F khi cùng 3 điểm với Saudi Arabia, nhưng hơn hiệu số. Trận tới họ sẽ gặp Oman - đây là đội bóng mạnh của Tây Á khi đang xếp thứ 10 châu Á và đứng thứ 74 trên bảng xếp hạng FIFA - một khoảng cách khá lớn so với Thái Lan. Trận này được xem sẽ định đoạt chiếc vé đi tiếp vào vòng trong, do đó hai đội đều quyết phải thắng ở cuộc so kè này. Nếu giành trọn 3 điểm trước Oman, xem như đội bóng xứ chùa vàng đã giành vé của bảng F để vào vòng đấu loại trực tiếp, còn không họ sẽ phải tiếp tục vượt qua một “núi tảng” nữa là Saudi Arabia ở trận cuối của vòng bảng.

ĐỖ TUẤN