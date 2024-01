Giải golf Swing For Happy Tết dành tặng 300 triệu đồng cho người khó khăn

Chiều 5/1, tại sân Golf The Bluffs Grand Ho Tram, Hội Golf tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BVGA) và sân Golf The Bluffs Grand Ho Tram (The Bluffs) phối hợp tổ chức Giải golf thiện nguyện “Swing For Happy Tết” lần thứ 8. Tối cùng ngày, BTC đã tổ chức lễ gala trao giải cho các golfer.

Các golf tham gia Giải “Swing For Happy Tết” lần thứ 8.

Tham gia Giải golf “Swing For Happy Tết” có 108 golfer được chia làm 3 bảng đấu chia theo handicap. Cơ cấu giải thưởng sẽ có Best Gross, Nhất và Nhì tại các bảng đấu. Sau 1 buổi tranh tài hấp dẫn và quyết liệt, golfer Hoàng Ngọc Quý đã xuất sắc giành giải Best Gross năm nay.

“Swing For Happy Tết” là giải golf thiện nguyện truyền thống hàng năm do BVGA và The Bluffs phối hợp tổ chức. Ở mùa giải thứ 8 này, mỗi golfer tham dự giải đã đóng góp 2 triệu đồng (tương đương 2 suất quà, trích từ phí tham dự) cho công tác thiện nguyện. Tổng số tiền BTC kêu gọi tại giải là 300 triệu đồng.

BTC trao giải Best Gross cho golf Hoàng Ngọc Quý.

Sau khi giải kết thúc, cùng với sự tài trợ của các tổ chức/cá nhân đồng hành, BTC dự kiến sẽtặng. Ngay sau giải đấu, đại diện BVGA; The Bluffs sẽ phối hợp với các đơn vị tại địa phương, trực tiếp tổ chức các buổi tới thăm và tặng 300 suất quà (trị giá 1.000.000đ/suất)cho những gia đình khó khăn có thể đón Tết sum vầy, an vui.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC