Nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng Giải golf an sinh xã hội

Sau gần 2 tuần phát động, Giải golf an sinh xã hội lần II năm 2023 đã kêu gọi được gần 5 tỷ đồng và 5 căn nhà đại đoàn kết từ các DN, nhà tài trợ. Thông tin trên được Ban tổ chức giải công bố tại cuộc họp sáng 11/12.

Giải golf an sinh xã hội lần II năm 2023 nhận được sự đồng hành của nhiều DN, nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh.

Theo ban tổ chức, đến nay giải nhận được sự hỗ trợ của gần 30 DN như: Vietsovpetro (VSP) tài trợ 1 tỷ đồng, Công ty CP Hàng hải dầu khí Hải Dương (Haduco) 1 tỷ đồng, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) 1 tỷ đồng, Long Sơn Petrochemicals 500 triệu đồng, Công ty TNHH Madison 200 triệu đồng, Công ty TNHH KT Thủy sản TM Biển Sáng (Mélia) 200 triệu đồng.

Ngoài ra, giải còn có sự đồng hành của các DN khác như: Công ty CP Phát triển nhà (Hodeco), Công ty CP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Tân Phước Thịnh, Công ty Trực thăng Miền Nam…

Cũng theo ban tổ chức, đến nay có khoảng 100 golfer đăng ký tham gia giải. Công tác tổ chức sân bãi, hậu cần, y tế, khách mời… cơ bản chuẩn bị xong.

Với phương châm “Chung tay chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Giải golf an sinh xã hội lần II năm 2023 do Sở VH-TT chủ trì phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức dự kiến diễn ra ngày 17/12 tại sân golf The Bluffs Ho Tram (huyện Xuyên Mộc). Giải nhằm gây quỹ từ thiện hỗ trợ đồng bào nghèo đón Tết Giáp Thìn 2024.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC