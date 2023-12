Mang Tết an vui tới 300 gia đình khó khăn

Với mong muốn mang Tết an vui cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, Hội Golf (BVGA) phối hợp với Sân Golf The Bluffs Grand Ho Tram (huyện Xuyên Mộc) phát động Giải golf thiện nguyện thường niên “Swing For Happy Tết” lần thứ 8.

“Swing For Happy Tết” là giải đấu truyền thống hàng năm, nhằm kêu gọi đông đảo hội viên BVGA, hội viên The Bluffs cùng các golfer tích cực tham gia, đóng góp vào quỹ Quà Tết, để mang đến nhiều phần quà hơn cho những gia đình khó khăn.

Theo BTC, mỗi golfer tham dự giải đã đóng góp 2 triệu đồng (tương đương 2 suất quà được trích từ phí tham dự) cho công tác thiện nguyện. Cùng với sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân đồng hành, BTC dự kiến tặng hơn 300 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho những trường hợp khó khăn tại địa phương.

Đến nay, BTC Giải golf “Swing For Happy Tết” lần thứ 8 đã nhận được sự quan tâm, đăng ký của 100 golfer. Giải dự kiến diễn ra vào ngày 5/1/2024 tại Sân Golf The Bluffs Grand Ho Tram.

HỒNG PHÚC