“Chung tay chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” - Đó là phương châm của Giải Golf an sinh xã hội tỉnh lần thứ II.

Giải Golf an sinh xã hội tỉnh lần thứ II 2023, diễn ra vào ngày 17/12 với sự đồng hành, chung tay của nhiều tổ chức, DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Chung tay vì người nghèo

Giải Golf an sinh xã hội tỉnh lần thứ II do Sở VH-TT chủ trì phối hợp với Hiệp hội DN nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 17/12 tới đây tại sân The Bluffs Ho Tram Strip (huyện Xuyên Mộc), dự kiến có khoảng 100 golfer tham gia.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa, Phó trưởng BTC giải cho biết, năm 2022, được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Giải Golf an sinh xã hội tỉnh lần I được tổ chức nhằm kết nối cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh, qua đó huy động nguồn lực đồng hành với chính quyền hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Trong lần đầu tổ chức, Giải nhận được sự ủng hộ của nhiều DN, mạnh thường quân với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng và 6 căn nhà đại đoàn kết, qua đó giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn sau dịch COVID-19.

Tiếp nối thành công đó, từ đầu tháng 12/2023, BTC tái khởi động giải, đồng thời kêu gọi DN, nhà tài trợ và các golfer trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành với chương trình.

Mặc dù trong bối cảnh kinh tế khó khăn, song với ý nghĩa to lớn mà giải mang lại, ngay khi phát động, BTC đã nhận được sự đóng góp tích cực, chung tay ủng hộ của nhiều DN, nhà tài trợ. Điều này một lần nữa cho thấy, cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm và mong muốn đồng hành với chính quyền trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người khó khăn.

Là một trong những DN tích cực tham gia giải, năm nay Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (DICcons) ủng hộ chương trình 2 căn nhà đại đoàn kết và 5 hố hole in one trị giá 1 tỷ đồng/hố để giải đấu thêm phần hấp dẫn.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT công ty chia sẻ, đây là năm thứ 2 DICcons đồng hành với Giải Golf an sinh xã hội. Việc tỉnh tổ chức giải là cơ hội để DN chung tay cùng chính quyền giúp đỡ người khó khăn, yếu thế trên địa bàn tỉnh.

“DN chúng tôi ủng hộ hoạt động ý nghĩa này, đặc biệt là dịp Tết đến, Xuân về, bởi đây là hành động thiết thực mà cộng đồng DN muốn gửi tới những người có hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau có một cái Tết ấm cúng hơn”, ông Lê Đình Thắng nói.

Theo BTC, đến nay, giải nhận được sự ủng hộ với tổng số gần 5 tỷ đồng và 5 căn nhà đại đoàn kết từ các DN, tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Vietsovpetro tài trợ 1 tỷ đồng; Công ty CP Hàng hải DK Hải Dương (Haduco) 1 tỷ đồng; Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) 1 tỷ đồng; Long Sơn Petrochemicals 500 triệu đồng; Công ty TNHH Madison 200 triệu đồng; Công ty TNHH KT Thủy sản TM Biển Sáng (Mélia) 200 triệu đồng. Cùng sự đồng hành của các DN khác: Công ty CP phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (Hodeco), Công ty CP cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu; Công ty CP ĐT và Phát triển XD Tân Phước Thịnh; Công ty trực thăng Miền Nam; Công ty xây dựng Hoàng Gia, Phu My 3 SIP; Vietcombank, Agribank Bà Rịa, BIDV Vũng Tàu; Đạm Phú Mỹ, DICcons…

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, ngoài mục đích thể thao, đây là giải đấu mang đậm tính nhân văn của cộng đồng DN, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Năm nay, ngoài các đối tượng mà chương trình hướng đến trong lần đầu tổ chức, giải sẽ tập trung chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh trong dịp Tết sắp tới.

Trong mùa giải đầu tiên năm 2022, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của nhiều đơn vị, nhà tài trợ, đơn vị. Từ nguồn vận động này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời chuyển đến các đối tượng thụ hưởng bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời xây dựng, bàn giao 25 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo cũng như hỗ trợ, tặng gần 4.000 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và người già neo đơn, trẻ em lang thang, cơ nhỡ tại 12 cơ sở bảo trợ trên địa bàn tỉnh.

“Số tiền DN, nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân ủng hộ, chúng tôi ghi nhận và đã sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và đã có báo cáo công khai trên toàn tỉnh. Đối với lần tổ chức này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh để cùng tỉnh chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Lê Hồng Ngọc nói.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC