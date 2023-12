Giải golf an sinh xã hội lần II: Ủng hộ gần 7,5 tỷ đồng cho người nghèo

Tối 17/12, tại The Bluffs Ho Tram (huyện Xuyên Mộc) đã diễn ra chương trình gala trao Giải golf an sinh xã hội lần II năm 2023. Giải do Sở VH-TT chủ trì phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức với sự tham gia của gần 100 golfer.

Các golfer tham gia thi đấu tại Giải golf an sinh xã hội lần II.

Tại lễ gala, Ban tổ chức cho biết, năm nay giải đã kêu gọi được tổng số tiền gần 7,5 tỷ đồng và 5 căn nhà đại đoàn kết từ các DN, tổ chức, nhà tài trợ cho những hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương (Haduco), Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty CP PVGAS ủng hộ 1 tỷ đồng.

BTC nhận và trao thư cảm ơn tới các nhà tài trợ giải.

Ngoài ra, các DN như: Long Sơn Petrochemicals, DIC Group ủng hộ 500 triệu đồng; hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) 300 triệu đồng; Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCO) 240 triệu đồng; Công ty TNHH Madison Land, Công ty TNHH Biển Ngọc Hồ Tràm, Công ty CP Gemadept, Công ty CP Vina Logistics ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (Hodeco), Công ty CP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu (Bwaco), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh, Công ty Xây lắp hạ tầng (IBSC), Công ty TNHH Đầu tư XD-TM Hoàng Gia, Công ty TNHH TM DV Dầu khí Anh Dũng, Công ty Trực thăng Miền Nam, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, BIDV Vũng Tàu ủng hộ 100 triệu đồng.

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhận bảng tượng trưng số tiền ủng hộ của DN tại lễ gala.

DN như Vietcombank Vũng Tàu ủng hộ 3 căn nhà đại đoàn kết; DICcons 2 căn nhà đại đoàn kết và một số DN khác cũng đồng hành cùng giải với nhiều quà tặng khác nhau.

Tại lễ gala, BTC cũng đã trao giải Best Gross cho golfer Nguyễn Chiến Thắng.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC