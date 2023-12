Đội tuyển Việt Nam khác gì sau 4 năm vào tứ kết ASIAN Cup?

Tại Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam nằm chung bảng D với các đối thủ Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Theo lịch thi đấu vừa được AFC công bố, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội bóng mạnh nhất bảng là Nhật Bản lúc 18h30 ngày 14/1/2024. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia lúc 21h30 ngày 19/1. Trận cuối, tuyển Việt Nam sẽ gặp Iraq lúc 18h30 ngày 24/1. Tại vòng bảng Asian Cup 2023, ngoài tấm vé đi tiếp dành cho hai đội nhất nhì mỗi bảng, bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé vớt vào vòng 16 đội. Ở bảng D, tuyển Nhật Bản quá mạnh và gần như chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh vé thứ 2 với Iraq và Indonesia. Tuy nhiên có thể thấy Iraq vẫn ở đẳng cấp khác so với Việt Nam và Indonesia. Do đó, mục tiêu thiết thực nhất của tuyển Việt Nam sẽ là giành vị trí thứ ba với thành tích tốt nhất có thể. Qua đó giành vé vớt đi tiếp. Vì vậy trận đấu then chốt của Việt Nam sẽ là cuộc chạm trán với Indonesia ở lượt trận thứ 2. Nếu thắng, tuyển Việt Nam mới có hy vọng đi tiếp. Lúc đó trận đấu với Iraq ở lượt trận cuối cùng chẳng khác nào “chung kết” của bảng đấu.