100 golfer tham gia Giải golf an sinh xã hội tỉnh lần thứ II

Chiều 17/12, tại sân golf The Bluffs Ho Tram (huyện Xuyên Mộc) đã diễn ra lễ khai mạc và thi đấu Giải golf an sinh xã hội lần II năm 2023. Giải do Sở VH-TT chủ trì phối hợp với Hiệp hội DN nhỏ và vừa tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức.

Golfer thi đấu tại giải.

Tham gia Giải có gần 100 golfer là đại diện lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, các doanh nhân, chủ DN trong và ngoài tỉnh. Các golfer được chia làm 3 bảng A, B, C, thi đấu qua 18 hố dựa trên điểm chấp (HDC). Giải áp dụng Luật R&A và luật riêng của sân golf.

Kết thúc Giải, Ban Tổ chức đã trao các Giải Best Gross, Best Nett, Giải nhất, Nhì, Ba của các bảng và các giải kỹ thuật Longest drive, Nearest to pin.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC