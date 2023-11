Giải Golf Fairways to Life Quyên góp hơn 2 tỷ đồng từ thiện

Ngày 5/11, Hội Golf tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BVGA) đã tổ chức giải golf từ thiện “Fairways to Life” lần thứ 17 tại sân golf Vũng Tàu Paradise. Giải thu hút gần 200 golfer đến từ Hội Golf tỉnh và các hội golf trong nước.

Các VĐV tham gia Giải Golf “Fairways to Life” lần thứ 17.

“Fairways to Life 2023” có thể thức đấu gậy qua 1 vòng thi đấu 18 hố. Các golfer thi đấu tại 5 bảng gồm A, B, C, bảng nữ và bảng cao niên. Kết thúc, golfer Nguyễn Bá Phúc đã xuất sắc giành giải Best Gross.

Đại diện BTC trao "CÂY GẬY PUTTER" của golfer Lê Khánh Hưng cho người đấu giá thành công.

Tối cùng ngày, BVGA đã tổ chức gala và đấu giá "CÂY GẬY PUTTER" của golfer Lê Khánh Hưng, đây là VĐV đã xuất sắc giành tấm HCV lịch sử cho đội tuyển golf Việt Nam tại SEA Games 32, cây gậy được đấu giá thành công với số tiền 220 triệu đồng.

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao hoa cảm ơn cho các đơn vị tài trợ. nhà đại đoàn kết .

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã nhận được số tiền hơn 2 tỷ đồng ủng hộ của các golfer. Số tiền này sẽ được Hội dùng để thực hiện các hoạt động từ thiện trong và ngoài tỉnh như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; mổ tim cho người nghèo; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; giúp đỡ HS nghèo hiếu học; xây dựng cầu tại các tỉnh miền Tây; tài trợ quỹ cấp cứu khẩn cấp cho Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu…

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC