Giải cầu lông các câu lạc bộ xuất sắc toàn quốc năm 2023: Hứa hẹn những cuộc so tài đỉnh cao

Giải cầu lông các câu lạc bộ xuất sắc toàn quốc năm 2023, tranh giải Kamito diễn ra từ ngày 24 đến 29/11 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, với nhiều trận cầu hấp dẫn, kịch tính.

Các VĐV tranh tài tại giải.

Quy tụ nhiều "hạt giống"

Giải cầu lông các câu lạc bộ (CLB) xuất sắc toàn quốc là một trong những giải đấu cuối cùng nằm trong hệ thống giải quốc gia do Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai tổ chức năm 2023. Giải có sự tham gia của 200 VĐV, HLV đến từ 20 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành, CLB trên toàn quốc. Trong đó, nhiều CLB nổi bật có thành tích xuất sắc, đã cống hiến tới hàng ngàn khán giả yêu thích cầu lông những trận cầu hấp dẫn, gay cấn và đẹp mắt. Đặc biệt, ngoài nội dung nâng cao, năm nay, ở giải phong trào còn quy tụ nhiều lứa tuổi khác nhau tham gia như: nhóm từ 14-30 tuổi, 31-40 tuổi, 41-45 tuổi, 46-50 tuổi và nhóm từ 51-55 tuổi.

Theo Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, đối với giải nâng cao, VĐV tham gia giải lần này đều là hạt giống của các CLB. Thông qua giải, VĐV nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thi đấu. Đồng thời, giúp Cục TDTT và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, cũng như phát hiện, tuyển chọn VĐV cho đội tuyển cầu lông quốc gia.

Bên cạnh đó, đối với giải phong trào, năm nay giải tập hợp đông đảo VĐV nhiều lứa tuổi tham dự, tạo khí thế vui, khỏe, sôi động. Giải còn là cơ hội để VĐV trẻ rèn luyện tinh thần, kỹ năng thi đấu, đây cũng là lứa VĐV hứa hẹn tạo nên kỷ lục mới, thành tích mới cho bộ môn cầu lông Việt Nam.

Theo đánh giá của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, với sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng VĐV và chuyên môn, quyết tâm của các đơn vị, giải đấu đang diễn ra vô cùng quyết liệt và hấp dẫn.

Nâng cao năng lực tổ chức giải quốc gia

Theo Sở VH-TT, với tư cách là đơn vị đăng cai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bảo đảm tốt các điều kiện để tổ chức giải an toàn, đạt kết quả cao nhất, đặc biệt là cơ sở vật chất, sân thi đấu, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác điều hành, tổ chức thi đấu; bố trí nơi lưu trú cho ban tổ chức và các đoàn tham gia giải. Công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm được bảo đảm trong suốt thời gian diễn ra giải.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT và Liên đoàn Cầu lông, Cục TDTT trong công tác trọng tài đã bám sát kế hoạch, điều lệ, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, công tâm, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên hứa hẹn sẽ tạo nên một giải đấu thành công.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT cho biết, Giải cầu lông các CLB xuất sắc toàn quốc năm 2023 - tranh giải Kamito được chuẩn bị chu đáo, giải được tổ chức quy mô, bài bản, chất lượng chuyên môn cao. Trong suốt thời gian diễn ra giải, nhiều trận cầu hay, nhiều pha cầu đẹp đã thu hút đông đảo khán giả đến xem. Giải đấu cũng là dịp để tỉnh giới thiệu, quảng bá những hình ảnh về mảnh đất, con người Bà Rịa - Vũng Tàu đến với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng du lịch của địa phương. “Việc tổ chức thành công các giải thể thao tầm cỡ quốc gia không những là cơ hội tốt để nâng cao trình độ tổ chức, cơ hội cọ xát cho VĐV tỉnh và chất lượng hưởng thụ văn hóa, thể thao đối với người dân, mà còn có tác dụng tích cực thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà”, ông Huỳnh Đức Dũng cho biết.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC