Sáng 4/11, Liên đoàn cờ Việt Nam phối hợp với The Grand Ho Tram strip tổ chức chương trình “Năng động cùng cờ vua – Be Active With Chess” tại Trung tâm Xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các thành viên đơn vị tổ chức cùng các tình nguyện viên nhảy Zumba cùng các em nhỏ tại Trung tâm Xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Tại chương trình này các em tại Trung tâm Xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh được nhận quà từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Chương trình cũng đồng thời tổ chức các hoạt động như nhảy Zumba, học cờ vua. Qua đó, tạo cho các em nhỏ có không gian vui chơi, hạnh phúc, an toàn, phát triển tư duy, sự kiên nhẫn, tính kỷ luật.

Tình nguyện viên hướng dẫn, chơi cờ cùng các em nhỏ tại Trung tâm Xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh .

Chương trình ý nghĩa này nằm trong dự án “Quân Cờ Hạnh Phúc” của Liên đoàn Cờ Việt Nam khởi xướng. Dự án đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành của THE GRAND HO TRAM trong việc mang 100.000 bộ bàn Cờ và 1.000 Huấn luyện viên đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Qua việc tổ chức các lớp học Cờ vua, nhảy Zumba cũng như các hoạt động thể chất cho các em với mong muốn trẻ em ở bất cứ điều kiện nào cũng được phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tâm hồn.

Các em nhỏ tại Trung tâm Xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh được trải nghiệm cùng môn cờ vua.

Chương trình sẽ có tổng cộng 20 buổi học và diễn ra từ ngày 4/11/2023 đến ngày 3/3/2024.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC