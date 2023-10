Sẵn sàng cho giải golf đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 20/10 tới, lần đầu tiên, Sở VH-TT phối hợp với Hội Golf tỉnh (BVGA) tổ chức Giải Golf vô địch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ I. Giải được kỳ vọng đặt nền móng cho sự ra đời của giải đấu thường niên, chất lượng, uy tín nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng golf trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội golf tỉnh cùng ông Cording, Giám đốc sân golf The Bluffs Grand Hồ Tràm kiểm tra công tác tổ chức giải đấu.

Quy tụ nhiều gôn thủ chuyên nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá là một trong những địa phương có đội golf mạnh nhất của cả nước. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên giải Golf vô địch tỉnh ra mắt và hứa hẹn trở thành giải đấu thường niên. Từ năm 2024 trở đi, quy mô sẽ mở rộng ra khu vực lân cận và trên toàn quốc, nhằm thu hút golfers tham dự và tranh tài, từ đó tạo động lực thúc đẩy phong trào golf theo hướng thể thao thành tích cao.

Dù là giải đấu đầu tiên, song đến nay có hơn 100 golfers nam và nữ đăng ký tham gia thi đấu. Trong đó, golfers tên tuổi, trình độ cao như Ngô Bảo Nghi là nhà vô địch toàn quốc nhiều năm liền. Hay, Đỗ Hồng Hải, Nguyễn Bá Phúc, Trần Thế Dũng, Hoàng Ngọc Quý cũng đều là những golfers hứa hẹn mang lại những màn so tài hấp dẫn cho giải đấu.

Ông Lê Hải Linh, Phó Tổng thư ký Hội golf tỉnh, phụ trách chuyên môn giải đấu cho biết, năm nay, Ban Tổ chức (BTC) có quy định về handicap index (điểm chấp), trong đó giới hạn handicap index dành cho nam là 12.0 và nữ là 20.0. Do đó, giải đấu là cơ hội tranh tài, cọ xát về chuyên môn và nâng cao trình độ cho golfers của tỉnh. Ngoài ra, giải còn có thành phần đội tuyển golf trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu hứa hẹn tạo sự tươi mới, nét chấm phá thú vị cho giải đấu. Điều này giúp cho giải đấu thực hiện đúng tôn chỉ của mình là tìm ra golfer xuất sắc nhất của tỉnh, không phân biệt nghiệp dư hay chuyên nghiệp.

Cũng theo ông Linh, để giải đấu diễn ra thành công, BTC khảo sát, đánh giá điều kiện sân bãi, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Qua đó quyết định lựa chọn sân The Bluffs Grand Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) là địa điểm thi đấu. Đây là 1 trong 10 sân golf được đánh giá tốt nhất Châu Á và được thiết kế bởi huyền thoại làng golf Greg Norman. The Bluffs Grand Hồ Tràm là sân golf 5 sao với thiết kế 18 lỗ hài hòa, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tổ chức giải đấu chuyên nghiệp. “Với sự chuẩn bị chu đáo, Giải Golf vô địch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ I không chỉ đơn thuần là dịp để các golfer so tài, thể hiện trình độ và nâng cao kỹ năng mà còn để các golfers chuyên nghiệp và phong trào có trao cơ hội giao lưu, kết nối, góp phần phát triển thành tích golf trên đấu trường trong nước cũng như quốc tế”, ông Lê Hải Linh nhấn mạnh.

Khởi đầu cho một câu chuyện

Theo BTC, Giải Golf vô địch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ I, bên cạnh việc quy tụ nhiều golfers đẳng cấp của tỉnh, cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Ngoài huy chương và hiện kim, nhà vô địch Best Gross của giải sẽ nhận được chiếc cúp thương hiệu Milano được nhập khẩu từ Ý, với thiết kế tinh xảo, có trọng lượng lên đến 5kg. Đặc biệt, người thắng còn có cơ hội được nhận áo Green Jacket danh giá.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội golf tỉnh cho biết, áo Green Jacket đánh dấu cho sự khởi đầu nhiều hy vọng và sự vinh danh đầy tinh tế, trang trọng, bằng cách thêu tên nhà vô địch hàng năm lên thân áo và được trưng bày tại phòng truyền thống hội golf Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhà vô địch năm trước trao áo cho nhà vô địch năm kế tiếp, tạo thành truyền thống của giải, tạo động lực phấn đấu cho golfer. “Đây là một sáng kiến của Sở VH-TT cùng với hội golf tỉnh. Sau khi được lãnh đạo của hai đơn vị giao, BTC bắt tay vào chuẩn bị với sự đóng góp của nhiều nhân tài trên địa bàn tỉnh. Hy vọng đây sẽ là giải golf hấp dẫn nhất trong khu vực thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Huỳnh nói.

Theo Sở VH-TT, thời gian qua, golf của Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Do đó, BTC mong muốn giải đấu góp phần tích cực trong việc tạo cảm hứng thúc đẩy cộng đồng golf Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển lớn mạnh, nâng cao nhận thức trong phát triển kinh tế golf cũng như quảng bá du lịch, văn hóa, hình ảnh môi trường đầu tư nơi giải đấu đặt chân tới.

