MU và Chelsea đều thua ở vòng đấu này. Chứng kiến phong độ và màn trình diễn của cả 2 ông lớn này, có lẽ đã tới lúc nên loại họ ra khỏi cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24.

Man City đánh bại MU tại Old Trafford.

Tottenham, Arsenal và Man City bám đuổi nhau

Tottenham thi đấu sớm nhất vòng 10 khi phải làm khách trước Crystal Palace. Dù gặp khó khăn nhưng Tottenham lại có được thắng lợi 2-1 rất ấn tượng. Chiến thắng thứ 8 của Tottenham sau 10 trận giúp họ có được 26 điểm và là khởi đầu tốt nhất cho một mùa giải đỉnh cao kể từ mùa 1960/61.

Sự khởi đầu mạnh mẽ của Tottenham càng trở nên ấn tượng hơn khi họ mất tiền đạo siêu sao Harry Kane ngay trước khi mùa giải bắt đầu. Ngoài ra, các tân binh cũng hòa nhập và cho thấy họ là món hời của Tottenham với James Maddison có giá 40 triệu bảng, còn thủ môn Guglielmo Vicario chỉ tiêu tốn của họ có 17 triệu bảng. Chưa hết, Postecoglou dường như cũng đang tận dụng và phát huy tốt nhất khả năng của Yves Bissouma và Pape Matar Sarr.

Ngay sau đó, Arsenal nhập cuộc với mục tiêu thắng Sheffield United để thu hẹp khoảng cách với chính Tottenham. Đây là trận đấu mà Arsenal không thể dùng Gabriel Jesus, còn Martin Odegaard bị cho lên ghế dự bị. Dù vậy, cầu thủ trẻ Nketiah lại tỏa sáng với cú hat-trick, đóng góp vào thắng lợi 5-0 của đội bóng thành London trước Sheffield United. Có được 24 điểm, Arsenal và Tottenham cùng ngồi xem Man City sẽ chơi như thế nào ở Old Trafford.

Có lẽ cả hai CLB đều mong MU sẽ tạo nên bất ngờ gì đó nhưng đáng tiếc là không. Trận derby thành Manchester giữa MU-Man City đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, trong đó tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Với chiến thắng này, Man City đứng thứ 3 trên BXH với 24 điểm, kém đội đầu bảng Tottenham 2 điểm và bằng điểm đội nhì bảng Arsenal nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Thua Man City khiến MU vẫn xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH Premier League với 15 điểm. Ngoài ra, trận thua trước Man City còn khiến Quỷ đỏ xác lập 1 cột mốc đáng buồn sau triều đại của Sir Alex Ferguson. Theo The Athletic, tính ở Ngoại hạng Anh, các HLV kế nhiệm Alex Ferguson đã để thua số trận tại Old Trafford bằng cựu chiến lược gia người Scotland. Triều đại của Alex Ferguson tại Man United kéo dài từ năm 1986 đến 2013. Trong đó, ông thất bại 34 trận ở sân Old Trafford.

Sau thời của Sir Alex Ferguson, 8 HLV khác nhau đã lần lượt tiếp quản Man United. Họ cũng để thua 34 trận tại sân nhà giống ông (tính đến thời điểm này). Tuy nhiên, trong khi Alex Ferguson thua 34/405 trận trong 27 năm thì 8 HLV kia đã thua 34/196 trận chỉ trong 10 năm. Tỉ lệ thua tại Old Trafford của Ferguson là 8,4%, còn 8 chiến lược gia kia là 17,3%.

Liverpool có niềm vui, Chelsea lại gây thất vọng

3 CLB Tottenham, Arsenal, Man City đều có chiến thắng và đương nhiên, Liverpool không thể nằm ngoài cuộc vui. Ở trận đón tiếp Nottingham, Liverpool tung ra đội hình tối ưu ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của cầu thủ chạy cánh Luis Diaz vì lý do gia đình, còn Andrew Robertson chấn thương. Nottingham thật sự đã chơi quả cảm nhưng trong một ngày mà bộ ba tiền đạo Jota - Nunez - Salah cùng tỏa sáng, Liverpool đã có được cho mình 3 điểm.

Như vậy, Liverpool đã bất bại trong 25 trận sân nhà gần nhất trước Nottingham Forest trên mọi đấu trường (thắng 20, hoà 5 trận). Lần gần nhất, “The Kop” trắng tay khi tiếp đón Nottingham là thất bại 0-2 vào tháng 2/1969. Riêng 5 trận gần nhất tại sân Anfield, có tới 26 bàn thắng được ghi (Liverpool 19 bàn, Nottingham 7 bàn).

Haaland tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Phong độ tuyệt vời trong trận derby Manchester đã giúp Haaland có 11 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Xếp ngay sau anh là 2 cầu thủ đang có 8 bàn thắng là Mohamed Salah (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham). Đứng thứ 4 là Callum Wilson (7 bàn). Khoảng cách giữa không quá xa và dù Harry Kane đã ra đi nhưng cuộc đọ sức giữa Haaland - Salah - Son được dự báo sẽ rất khốc liệt bởi bàn thắng của họ đang mang lại kết quả tốt cho CLB chủ quản.

Cá nhân Salah cũng sở hữu những thống kê đáng kinh ngạc. Ở 14 lần ra sân gần nhất tại Premier League trên sân Anfield, Mohamed Salah đã góp công vào 18 bàn thắng (ghi 15 bàn, 3 pha kiến tạo). Suốt quãng thời gian này, chân sút người Ai Cập đều ghi bàn hoặc kiến tạo trong mỗi trận. Chưa hết, Salah đã có 85 bàn thắng và 32 pha kiến tạo trong 116 lần ra sân trên sân nhà cho Liverpool tại Premier League, chỉ kém kỷ lục của Steven Gerrard (120 lần góp công vào bàn thắng; 69 bàn, 51 pha kiến tạo).

Ngược với Liverpool, Chelsea thất bại tệ hại trước Brentford ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Brentford chứng tỏ họ là khắc tinh của Chelsea khi trở thành đội đầu tiên toàn thắng cả ba lần đầu làm khách trên sân đội bóng này tại Ngoại hạng Anh. Brentford cũng lần đầu thắng liên tiếp bốn trận trên sân khách trong các derby London, đồng thời nối dài mạch bất bại trước các đối thủ London tại Ngoại hạng Anh lên 13 trận (thắng 7, hòa 6).

Thất bại 0-2 này khiến Chelsea đứt mạch bất bại qua 3 vòng gần nhất ở Ngoại hạng Anh và 4 trận gần đây nếu tính trên mọi đấu trường. Kết quả này cũng khiến Chelsea nhận thất bại thứ 8 trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh từ đầu năm 2023 - nhiều nhất trong một năm kể từ 10 trận thua trong năm 1986.

