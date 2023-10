Minh Đạm Mountain Run Challenge 2023: Chinh phục thử thách bản thân

Với thông điệp “Chạy trong hơi thở núi rừng - Run in mountain breath”, Minh Đạm Mountain Run Challenge 2023 là giải chạy bộ địa hình núi (trail) có lộ trình độc đáo lần đầu tiên được tổ chức tại núi Minh Đạm.

Cung đường hấp dẫn

Minh Đạm Mountain Run Challenge 2023 là giải chạy địa hình đầu tiên tại núi Minh Đạm, thu hút hơn 1.000 VĐV trong và ngoài nước tham dự. Giải không chỉ cho thấy sự phát triển của phong trào chạy bộ trên địa bàn tỉnh thời gian qua, mà còn thể hiện sự nhạy bén của cơ quan, tổ chức, DN trước xu thế phát triển thể thao kết hợp trải nghiệm du lịch.

Núi Minh Đạm trải dài qua địa bàn 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ với hơn 300 hang động lớn nhỏ, có độ cao 355m, với cảnh quan thiên nhiên còn giữ nguyên nét hoang sơ. Đến với Minh Đạm Mountain Run Challenge, VĐV được khám phá trọn vẹn núi Minh Đạm theo một cách hoàn toàn khác biệt. Những cung đường thuần trail, hoang sơ là điểm nổi bật trên đường chạy.

Ngoài ra, VĐV được trải nghiệm thử thách vượt qua lần lượt 7 đỉnh của dãy núi Minh Đạm bao gồm: hòn Đá Chẻ, hòn Chóp Mao, hòn Thung, hòn Đá Dựng, đỉnh Trương Phi, đỉnh Bồng Lai, núi Hàm Rồng với cung đường không trùng lặp.

Trên mỗi đỉnh, VĐV có thể ngắm nhìn 360 độ toàn cảnh cung đường Minh Đạm với biển Long Hải, cánh đồng lúa An Nhứt và bức tranh làng quê thanh bình Long Mỹ ngay chân núi. Không những thế, địa hình trail đa dạng (rừng trúc, rừng nguyên sinh, hang đá, bậc thang, đường đất…) thay đổi liên tục cũng là những thách thức, kích thích VĐV chinh phục.

Là người về đích thứ 2 ở nội dung 25km nam, VĐV Lê Tấn Hi đến từ Lâm Đồng chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tham gia giải chạy trail tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt giải được tổ chức tại núi Minh Đạm - một trong những khu căn cứ cách mạng nổi tiếng nên anh rất hào hứng. Trong quá trình chạy, dù gặp khó khăn do không quen địa hình, nhưng do cung đường chạy hấp dẫn, nên anh có thêm động lực vượt qua thử thách. “Tôi sẽ tiếp tục tham gia các giải chạy tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để khám phá thêm vẻ đẹp của vùng đất này”, anh Hi nói.

VĐV Nguyễn Thị Minh Hiền đến từ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Nhà máy Đạm Phú Mỹ cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Chị Hiền tham gia nhiều giải chạy trong và ngoài tỉnh, song đây là lần đầu tiên tham gia chạy trail. So với các giải chạy thông thường, trail phải vượt qua nhiều khó khăn, đòi hỏi VĐV phải đam mê, có sự quyết tâm, kỹ năng cũng như kinh nghiệm mới có thể hoàn thành thử thách.

“Sinh sống và làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chinh phục núi Minh Đạm và thật bất ngờ về cảnh đẹp của tỉnh mà mình chưa khám phá hết”, chị Hiền cho hay.

Với thông điệp “Chạy trong hơi thở núi rừng - Run in mountain breath”, Giải chạy Minh Đạm Mountain Run Challenge 2023 khép lại thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các VĐV trong và ngoài nước về cảnh đẹp thiên nhiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng như giúp VĐV vượt qua thử thách giới hạn của bản thân.

Mở đường cho các giải chạy tiếp theo

Bà Trần Huệ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ S2C Entertainment, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, tiếp nối thành công của của giải Minh Đạm Discovery Marathon được tổ chức 3 lần tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công ty phối hợp với Sở VH-TT, UBND huyện Long Điền, Đất Đỏ tổ chức giải Minh Đạm Mountain Run Challenge 2023.

Bên cạnh phát triển phong trào TDTT, Ban tổ chức mong muốn thông qua giải chạy trail sẽ quảng bá cảnh đẹp của tỉnh, đưa những danh lam thắng cảnh của địa phương đến gần hơn với khách du lịch. Qua đó, góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng theo bà Linh, một trong những khó khăn khi tổ chức các giải chạy trail là công tác chuẩn bị đường chạy. Quá trình khảo sát, mở cung đường gặp nhiều khó khăn, bởi không phải ai cũng có đủ sức khỏe, kinh nghiệm để thực hiện. Với mong muốn xây dựng cung đường chạy đẹp và hấp dẫn nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho VĐV, đơn vị phải mất 3 năm để thực hiện việc mở đường cho giải Minh Đạm Mountain Run Challenge.

“Chúng tôi đã, đang và tiếp tục tổ chức những giải chạy như chạy đêm; Tương Kỳ Mountain Run Challenge là giải chạy thuần trail; Minh Đạm Marathon Discovery. Các giải này hứa hẹn hấp dẫn VĐV yêu thích chạy trail trong thời gian tới”, bà Trần Huệ Linh thông tin.

