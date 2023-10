Cơ hội nào cho ĐT nữ Việt Nam vượt vòng loại thứ 2 Olympic 2024

ĐT nữ Việt Nam dù thắng 3-1 trước ĐT nữ Ấn Độ nhưng cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 Olympic 2024 là vô cùng mong manh.

ĐT nữ Việt Nam quá ít cơ hội để đi tiếp.

ĐT nữ Việt Nam đã có được 3 điểm đầu tiên ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, khi thắng Ấn Độ 3-1. Ngay sau đó, Uzbekistan đã có màn so tài với Nhật Bản. Đội bóng này đã thua 0-2 trước đại diện mạnh nhất của bảng đấu, khi để thủng lưới ở các phút thứ 10 và 15.

Với hiệu số bàn thắng bại thấp hơn so với ĐT nữ Việt Nam (-1 so với +1), ĐT nữ Uzbekistan tạm xếp thứ 3 dưới ĐT nữ Việt Nam. Dẫu vậy, cơ hội đòi lại ngôi nhì chung cuộc ở bảng đấu này của Uzbekistan vẫn cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Bởi ở lượt cuối, Uzbekistan chỉ gặp đối thủ yếu mang tên Ấn Độ, trong khi Việt Nam phải đọ sức với Nhật Bản.

Vậy nên, ĐT nữ Việt Nam chỉ có thể đứng nhì bảng trong trường hợp… thắng Nhật Bản. Thậm chí, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung phải thắng với cách biệt lớn hơn so với kết quả mà Uzbekistan có được trước Ấn Độ. Hoặc ở một trường hợp bớt viển vông hơn, ĐT nữ Việt Nam có 1 kết quả hòa trong khi Uzbekistan thua Ấn Độ. Điều đó cũng giúp ĐT nữ Việt Nam kết thúc ở vị trí nhì bảng.

Song ngay cả như vậy, ĐT nữ Việt Nam nếu như muốn vào vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024 thì còn phải đảm bảo việc trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất trong 3 bảng đấu. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu như xảy ra cùng một lúc các kịch bản.

Đó là Việt Nam thắng Nhật Bản, Uzbekistan thắng với cách biệt ít hơn Việt Nam (hoặc hòa) Ấn Độ. Cùng lúc đó, ở bảng A, Philippines không thắng được Iran đồng thời tại bảng B, Triều Tiên không thắng Thái Lan, Trung Quốc thua Hàn Quốc.

Khi đó, ĐT Việt Nam sẽ trở thành đội nhì duy nhất có 6 điểm trong cả 3 bảng và giành quyền đi tiếp. Nhưng quả thực, với hàng loạt điều kiện cần phải đáp ứng, ĐT Việt Nam khó lòng đảm bảo được. Hy vọng về việc đi tiếp vào vòng loại thứ 3 Olympic chỉ tồn tại trong mơ.

THIÊN MINH