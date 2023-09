LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á 2024 - BẢNG C Bảng C vòng loại giải U23 châu Á năm 2024 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 12/9/2023 tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) với sự tham gia của 4 đội bóng là U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Guam ngày 6/9 (19h00), gặp U23 Yemen ngày 9/9 ((19h00) và U23 Singapore vào ngày 12/9 (19h00). Với việc nằm ở bảng đấu nhẹ ký, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt và góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2024.