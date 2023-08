U23 Việt Nam gặp Malaysia tại bán kết Giải vô địch Đông Nam Á

Tối 22/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu trước U23 Philippines, qua đó giành vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á với ngôi đầu bảng C. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U23 Malaysia.

Một pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: DÂN TRÍ

Chiến thắng đậm 4-1 trước U23 Lào ở lượt trận đầu đã giúp U23 Việt Nam có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Chỉ cần không thua Philippines, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giành ngôi đầu bảng C.

Nhiệm vụ này không quá khó với nhà đương kim vô địch vì thực tế U23 Philippines không mạnh. Ở lượt trận đầu, họ chỉ có kết quả hòa 2-2 trước U23 Lào.

Trong tâm thế buộc phải thắng, U23 Philippines đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Họ chủ động dâng cao tấn công để tìm bàn thắng ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, U23 Philippines đã bị dội gáo nước lạnh ở phút 18. Từ pha phối hợp tấn công trung lộ đẹp mắt, Đăng Dương khống chế bóng rồi chuyền ngang để Nguyễn Hữu Tuấn tung cú sút chân trái trong vòng cấm ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

U23 Philippines (áo xanh) phải dừng bước vì không thể thắng U23 Việt Nam. Ảnh: DÂN TRÍ

Sau bàn thắng, đội bạn vùng lên tìm bàn gỡ và nhiều lần đặt khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn vào tình thế nguy hiểm. Tuy vậy, các chân sút của U23 Philippines cũng không thể tận dụng thành công.

Khoảng thời gian cuối hiệp 1, U23 Việt Nam cũng có thêm vài tình huống nguy hiểm nhưng ở những đường chuyền quyết định, các cầu thủ của chúng ta thường xử lý không tốt.

Đầu hiệp 2, U23 Philippines tiếp tục gây nhiều sóng gió lên khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn do hàng phòng ngự chơi thiếu an toàn, thường xuyên để đối phương có khoảng trống. Rất may, hàng công đội bạn cũng quá vụng về trong những pha dứt điểm.

Trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, trong đó U23 Việt Nam tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.

Đáng chú ý, nhiều pha va chạm quá mức cần thiết đã xảy ra giữa cẩu thủ hai đội khiến trọng tài phải nhiều lần rút thẻ vàng cảnh cáo.

Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 để đứng đầu bảng C và sẽ gặp U23 Malaysia ở bán kết. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia.

THÙY VÂN