Sẵn sàng cho một mùa giải thành công

"Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho Giải Việt dã lần thứ 24 đã cơ bản, bảo đảm cho giải thành công tốt đẹp", bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết như vậy tại cuộc họp BTC, sáng 17/8.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban Tổ chức Giải, thông tin quá trình chuẩn bị Giải Việt dã lần thứ 24 đến các thành viên tại cuộc họp BTC.

Đến nay, đã có 2.460 vận động viên đăng ký các cự ly 3km, 5km, 10km và 21km. Trong đó trên đường chạy 10 và 21 km (bán BIB), có 860 VĐV đăng ký thi đấu. Cùng với lực lượng chạy đồng hành, dự kiến, Giải Việt dã lần thứ 24 sẽ là ngày hội chạy bộ ở phố biển Vũng Tàu với hơn 3.000 người.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT, đồng Trưởng Ban Tổ chức Giải, phát biểu một số vấn đề chuyên môn của Giải.

Đại diện Sở Y tế, Công an tỉnh, Đội mô tô tỉnh cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn đường chạy, an toàn cho các VĐV. Sẽ có 2 tổ y tế hỗ trợ VĐV trên tất cả các đường chạy.

Ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải, thông tin thêm một số nội dung của Giải.

Năm nay, Giải Việt dã có thêm cự ly 21km, nhưng được hỗ trợ chip tính thành tích. Đại diện tổ trọng tài cho biết, sẽ bảo đảm tối đa việc tính điểm chính xác. Lực lượng anh ninh, hỗ trợ bảo vệ an toàn cho VĐV xuất phát sớm ở cự ly 21 km.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) phát biểu tại cuộc họp.

Giải Việt dã lần thứ 24 sẽ chính thức khai mạc vào 6h00 sáng 26/8 tại TP. Vũng Tàu.

Bên lề cuộc đua hấp dẫn của VĐV, sẽ là chương trình thời trang, âm nhạc với sự góp mặt của Sĩ Luân, Quốc Đại, nhóm Nhật Nguyệt và DJ BNUST. Nhà thiết kế Việt Hùng sẽ giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới, với sự tham gia trình diễn của nhiều người mẫu tên tuổi.

HOÀNG NAM