Khó lường cuộc chiến trụ hạng V-League

Sau 2 lượt đấu của giai đoạn 2 V-League 2023, SHB Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương vẫn quanh quẩn ở vùng nguy hiểm. Cuộc chiến trụ hạng sẽ bám chặt cả 3 đội bóng này.

Becamex Bình Dương đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm trong cuộc đua trụ hạng ở mùa bóng năm nay.

V-League 2023 hết sức khó lường với những diễn biến sau vòng 2 giai đoạn 2 ở cuộc chiến trụ hạng. Ở đó, Becamex Bình Dương thất thủ 1-2 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân nhà, trong khi các đối thủ khác như TP.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa đều có chiến thắng quý giá.

Với 3 điểm trên sân Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng trước 3 vòng. Những trận còn lại gặp SHB Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An chỉ còn là thủ tục với đội bóng của HLV Kiatisuk. Niềm vui của người này sẽ mang đến sự thất vọng cho người kia. HLV Kiatisuk đã thở phào khi Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng thành công, ngược lại Becamex Bình Dương đã "không còn đường lùi" như chính lời HLV Lê Huỳnh Đức giãi bày.

Đá mãi không biết thắng, Becamex Bình Dương vẫn "chôn chân" ở vị trí cuối bảng. Làm sao để thắng hết cả 3 trận còn lại là câu hỏi chưa thấy lời giải của Becamex Bình Dương vào lúc này. Áp lực nặng trĩu trên vai khiến cầu thủ Becamex Bình Dương mất tự tin, chân đá như đeo chì.

Chơi trên sân nhà, ở trận đấu buộc phải thắng, nhưng Becamex Bình Dương nhận lấy thất bại. Thất bại ở một trận đấu mang tính bản lề, khi cựu vương V-League đang "binh" hết những đường đi để có thể trụ hạng thành công. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức chỉ còn được chơi trên sân nhà 1 trận nữa thôi, vì thế lợi thế sân nhà đã vơi đi và cơ hội trụ hạng cũng cạn dần.

Becamex Bình Dương thua trận, trong lúc TP.Hồ Chí Minh đã thấy thêm đường thoát sau trận thắng trước SHB Đà Nẵng. Vị trí không đổi, nhưng khoảng cách giữa TP.Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương đã nới lên 3 điểm. Điều này đã tạo ra áp lực nặng nề cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trong chuyến ngược ra thành Vinh ở vòng đấu sắp tới.

Becamex Bình Dương không còn gì để mất khi ở tình thế không còn đường lùi. Tuy nhiên, để tiến lên thế nào khi mọi thứ đang dồn nén, bí bách là điều không dễ. Hình ảnh cựu vương V-League hào hùng một thuở bây giờ lâm nguy quả thật rất ngậm ngùi. Nhưng thà rớt hạng còn hơn mãi cảnh "ăn mày dĩ vãng" đã mấy mùa giải gần đây.

TP.Hồ Chí Minh đã thắng ở trận đấu quan trọng bậc nhất của mình trước SHB Đà Nẵng. Rất có thể, 3 điểm này sẽ tạo ra bước ngoặt cho họ trong cuộc chiến trụ hạng, vì việc dẫn trước Becamex Bình Dương 3 điểm đủ giúp TP.Hồ Chí Minh nắm quyền tự quyết trong tay.

Để thua ở sân Thống Nhất, SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể "ăn ngon" khi đã để đối thủ sau lưng san bằng điểm số. Tuy vậy, đội bóng sông Hàn vẫn "sáng cửa" để trụ lại V-League. Họ còn trận đấu trên sân nhà với một Sông Lam Nghệ An đã không còn gì để phấn đấu.

Có lẽ, 3 điểm sẽ là mục tiêu thầy trò HLV Phạm Minh Đức hướng đến. Chưa kể, chuyến làm khách trước Hoàng Anh Gia Lai cũng dự báo sẽ nhẹ nhàng khi đối thủ đã trụ hạng. Còn trận cuối mùa giải gặp Khánh Hòa cũng tương đối dễ dàng cho SHB Đà Nẵng bởi rất có thể khi đó Khánh Hòa đã yên tâm ở lại V-League.

Cũng do Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai sớm trụ hạng, nên cuộc chiến cuối mùa như một "ma trận". Việc không còn động lực sẽ khiến Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai dễ lơi chân ở những trận đấu sắp tới, đặc biệt khi đối đầu với những đội đang cạnh tranh vé trụ hạng như SHB Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Becamex Bình Dương. Như thế, cửa trụ hạng của SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh ít nhiều phụ thuộc vào "thái độ" thi đấu của Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai, nhưng trong lúc chờ người cứu, các đội bóng phải tự cứu mình trước bởi "ma trận" trụ hạng rất khó lường.

