U22 Việt Nam xuất sắc cầm hòa Thái Lan

Tối 11/5, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa 1-1 trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Kết quả này không làm thay đổi vị trí của hai đội khi Thái Lan đứng đầu bảng với 10 điểm như Việt Nam nhưng hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Nhật Nam phấn khích sau khi ghi bàn gỡ hòa cho U22 Việt Nam. Ảnh: bongdaplus.

Trước trận đấu này, U22 Việt Nam có cùng điểm số với đối phương nhưng xếp thứ hai do kém về hiệu số bàn thắng (+5 so với +7). Do vậy, muốn đứng đầu bảng, U22 Việt Nam buộc phải thắng trận này. Tuy nhiên, HLV Philipe Troussier lại không quan tâm điều đó khi cho nhiều cầu thủ đá chính ở những trận trước dự bị, tạo cơ hội cho các cầu thủ ít được thi đấu có dịp ra sân.

Bất ngờ đã xảy ra khi ngay phút thứ 3, U22 Thái Lan đã có bàn mở tỷ số. Trong tình huống này, Duy Cương bị trượt chân để Achipol thoát xuống đánh bại thủ môn Huy Hoàng.

Sau bàn thua, U22 Việt Nam dồn lên tìm bàn gỡ bằng lối chơi pressing tầm cao, đẩy đối phương vào thế chống đỡ vất vả và đã tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Thế nhưng, các chân sút của HLV Philipe Troussier không thể tận dụng thành công. Trong đó, đáng tiếc nhất là cú đánh đầu của Văn Khang trong tư thế trống trải đưa bóng đi ra ngoài.

Dù không thể giành ngôi nhất bảng nhưng Văn Trường (áo đỏ) và đồng đội đã khiến người hâm mộ hài lòng. Ảnh: bongdaplus.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam tiếp tục tràn lên tìm bàn gỡ. Sự cố gắng đó đã được đền đáp bằng bàn quân bình tỷ số ở phút 54. Sau một tình huống phối hợp đá phạt, bóng lộn xộn trong khu vực cầu môn của U22 Thái Lan, Nhật Nam tung cú sút căng trước vạch 5m50, đánh bại thủ môn đội bạn.

Thời gian còn lại của trận đấu, hai đội tiếp tục tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng không bên nào tận dụng thành công và rời sân với tỷ số hòa 1-1.

Về mặt thế trận, U22 Việt Nam có phần nhỉnh hơn khi áp đặt được thế trận bằng những pha phối hợp nhỏ hiệu quả, buộc U22 Thái Lan nhiều lần phạm lỗi. Điểm tích cực nữa là các cầu thủ trẻ của HLV Philipe Troussier có phần trên cơ đối thủ và cho thấy thể lực tốt ngay cả những phút cuối trận. Vì vậy, dù đội nhà không thể giành ngôi nhất bảng nhưng kết quả này cũng khiến người hâm mộ hài lòng.

ĐỨC NGUYÊN